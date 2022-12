Jangan Lengah, Begini 5 Cara Menjaga Tubuh Tetap Bugar

1. Hindari garam, gula, dan lemak berlebih

2. Rutin berolahraga

3. Kurangi stres

4. Istirahat yang cukup

5. Siap sedia vitamin dan obat-obatan

(FIR)

: November kemarin merupakan bulan kesehatan nasional. Pemerintah bersama Kemenkes RI mengusung tema 'Bangkit Indonesiaku Sehat Negeriku' untuk merayakan dan mengajak masyarakat hidup sehat pasca pandemi ini.Awalnya peringatan ini ditetapkan sejak 1950-an, dengan dalih hari kesehatan nasional karena penyakit malaria yang menyebar di Indonesia hingga mengambil ratusan ribu nyawa. Dan Hari Kesehatan Nasional berjalan hingga sekarang.Untuk merayakan dan mengembalikan semangat kita yang sempat meredup saat pandemi covid-19 menyerang, saatnya kita kembali bangkit dengan menjaga kesehatan pribadi dan lingkungan.Berikut cara bagaimana menjaga kesehatan diri dengan baik yang dilansir dari Alodokter:Di zaman yang serba instan, seperti sekarang, kita perlu memilah asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh sebaik mungkin. Sebaiknya kita juga membatasi asupan gula, tidak lebih dari 4 sendok makan atau 50 gram/orang/hari, garam 1 sendok teh atau 5 gram/orang/hari, dan lemak 5 sendok makan atau 67 gram/orang/hari.Dengan cara di atas penyakit hipertensi, kolesterol, dan diabetes bisa dicegah. Jangan lupa untuk selalu minum air putih, setidaknya 8-10 gelas per hari.Selain menerapkan pola makan bergizi, berolahraga dengan rutin sangatlah penting untuk dilakukan. Lebih dari membuat tubuh aktif dan bugar, berolahraga juga dapat menjaga kelancaran aliran darah, mencegah berbagai risiko penyakit, bahkan mengurangi stres. Lakukan olahraga setidaknya 30 menit per hari atau setara dengan 150 menit per minggu saja, sudah cukup untuk mendukung kesehatan dan produktivitas tubuh.Stres yang berlebihan bisa memicu pelepasan hormon kortisol yang dapat mengganggu produksi limfosit, yakni bagian dari sel darah putih yang berperan penting dalam imunitas.Kamu bisa mengurangi rasa stres dengan mengelolanya lebih baik, misalnya dengan melakukan latihan pernapasan, bermeditasi, mengatur skala prioritas, dan berbagi keluh kesah dengan orang yang bisa dipercaya, bila perlu, dengan tenaga profesional, seperti psikolog atau psikiater.Salah satu langkah yang tidak kalah penting untuk menjaga kesehatan dan produktivitas adalah mencukupi istirahat. Istirahat yang cukup dapat memberi tubuh waktu untuk mengembalikan tenaga, menyegarkan pikiran, memperkuat daya ingat, meningkatkan kemampuan berkonsentrasi, serta mendukung kinerja sistem kekebalan tubuh. Oleh karena itu, cukupilah istirahat dengan tidur minimal 7-9 jam tiap malamnya.Mempersiapkan vitamin, suplemen, maupun obat-obatan yang mungkin diperlukan sebagai upaya pencegahan, maupun pertolongan pertama. Kamu juga bisa mengkonsumsi vitamin dengan rutin setiap harinya agar memberikan kekebalan imun terhadap virus dan penyakit.