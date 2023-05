5 Obat Ampuh Penyembuh Sariawan, Yuk Simak!

1. Aloclair Plus

2. Enkasari Herbal

3. Kuldon Sariawan

4. Betadine Obat Kumur

5. Degirol

(FIR)

Sariawan merupakan luka kecil yang terbentuk pada lidah, bibir, atau gusi. Sariawan dapat terjadi karena berbagai faktor seperti kekurangan vitamin, stres, dan kegigit saat makan.Biasanya, sariawan ditandai dengan luka kecil bulat putih di bibir, lidah atau sekitar mulut. Hal ini umumnya memiliki rasa yang perih. Sehingga membuat kamu yang sedang mengalami sariawan sulit untuk mengunyah makanan.Dokter Meva Nareza via Alodokter menerangkan, meski sariawan bisa sembuh dengan sendirinya, waktu yang dibutuhkan cuku lama antara satu hingga dua minggu. Nah, itulah sariawan dapat sangat mengganggu dan menyakitkan.Lalu adakah obat sariawan untuk mengurangi dan mempercepat sembuhnya sariawan? Berikut adalah beberapa obat yang paling ampuh yang dapat membantu mempercepat penyembuhan sariawan:Aloclair Plus adalah obat yang mengandung polyvinylpyrrolidone dan dapat mengobati luka atau peradangan aftosa yang terjadi pada rongga mulut. Obat ini dapat membantu mengurangi rasa sakit dan mempercepat penyembuhan sariawan.Obat ini tersedia dalam beberapa jenis, mulai dari obat kumur, obat semprot, dan gel. Bagi kamu yang memiliki sariawan kecil, kamu bisa menggunakan Aloclair Plus bentuk gel atau spray. Jika sariawan cukup parah dan lebih dari dua, kamu disarankan menggunakan Aloclair Plus obat kumur.Enkasari Herbal adalah obat sariawan yang terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun sirih, temulawak, dan kunyit. Obat ini dapat membantu mengurangi rasa sakit dan peradangan pada sariawan.Obat ini berjenis obat kumur yang dapat digunakan oleh orang dewasa dan anak-anak. Selain berguna untuk menyembuhkan sariawan, obat ini juga mampu menyamarkan bau mulut dan membunuh bakteri mulut.Kuldon Sariawan adalah obat sariawan yang mengandung bahan aktif dequalinium chloride. Obat ini dapat membantu mengurangi rasa sakit dan mempercepat penyembuhan sariawan.Obat sariawan ini dapat dikonsumsi sebanyak 2 tablet, 3 kali sehari. Untuk anak-anak, dosisnya adalah setengah dari dosis dewasa. Obat ini merupakan obat herbal yang bisa didapatkan tanpa anjuran dokter.Betadine Obat Kumur adalah obat kumur antiseptik yang mengandung zat aktif povidone-iodine. Obat ini dapat membantu membunuh bakteri dan virus penyebab sariawan.Degirol adalah obat sariawan yang mengandung bahan aktif chlorhexidine gluconate. Obat ini dapat membantu mengurangi rasa sakit dan peradangan pada sariawan. Obat hisap ini memiliki rasa cenderung asam seperti permen hisapItulah beberapa obat sariawan paling ampuh yang dapat membantu mempercepat penyembuhan sariawan. Namun, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter atau apoteker sebelum menggunakan obat-obatan tersebut.Selain itu, menjaga kebersihan mulut dan gigi serta mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi juga dapat membantu mencegah terjadinya sariawan. Semoga membantu!