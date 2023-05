Wajib Tahu! 4 Kebiasaan Sarapan yang Baik untuk Menunjang Kesehatan Usus

Penuhi serat

Utamakan probiotik

(Probiotik yang bisa kamu makan di pagi hari adalah yogurt. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Variasikan dengan sayuran

Makan lebih banyak buah

Bila usus tidak sehat artinya sistem pencernaan tidak dapat memroses makanan dengan baik. Akibatnya, dapat menyebabkan masalah pencernaan seperti gas, kembung, dan sakit perut.Sistem kekebalan pun juga bisa menjadi lemah karena kurangnya bakteri di usus, sehingga berpotensi menyebabkan nyeri kronis, kelelahan, diare, atau sembelit.Perlu diketahui, usus yang sehat dapat dengan mudah dipengaruhi oleh apa yang kamu makan dan minum. Jadi penting untuk mengonsumsi makanan sehat dan menjaga rutinitas.Makan pagi memiliki banyak efek menguntungkan bagi tubuh, mulai dari membantu kekebalan tubuh hingga mengecilkan perut buncit. Menjadikan kebiasaan sarapan yang positif juga penting untuk menjaga kesehatan usus. Inilah sarapan terbaik untuk usus sehat, yang direkomendasikan beberapa ahli diet. Check this out!"Serat tidak hanya membantu kamu tetap kenyang, menstabilkan kadar gula darah, dan menurunkan kolesterol, tapi juga dapat meningkatkan kesehatan usus," ujar Lisa Moskovitz, RD, CEO NY Nutrition Group, penulis The Core 3 Healthy Eating Plan.Sarapan adalah waktu yang tepat untuk mengonsumsi makanan kaya serat seperti sereal bekatul, puding chia, oat, atau smoothie berry.Sementara, Brittany Dunn, MS, RDN, CD, mengemukakan kepada Eat This, Not That! bahwa makan oatmeal untuk sarapan sangat ideal karena mengandung serat, juga dikenal sebagai beta-glukan.Itu tidak hanya berkontribusi untuk menciptakan mikrobioma usus yang sehat, tetapi juga terkait dengan pengelolaan kadar gula darah dan penurunan kolesterol.Probiotik adalah bakteri baik yang penting untuk kesehatan usus dan saluran pencernaan. "Semakin banyak bakteri baik di usus, semakin baik fungsinya dan mencerna serta menyerap makanan yang Anda makan dengan baik," tegas Moskovitz.Lebih jauh lagi, usus yang sehat dapat menghasilkan sistem kekebalan yang lebih kuat, metabolisme yang lebih efektif, dan bahkan bermanfaat bagi kesehatan mental.Probiotik yang bisa kamu makan di pagi hari adalah yogurt. Bisa dikonsumsi langsung atau dicampur dengan makanan ramah usus lainnya seperti beri, sereal gandum, dan kacang-kacangan.Yogurt juga bisa dicampur menjadi smoothie atau digunakan sebagai topping untuk wafel atau pancake gandum. Ini membantu memulai hari dengan keseimbangan yang baik antara karbohidrat dan protein.Sayuran mengandung banyak nutrisi seperti potasium, magnesium, dan serat yang menjadikannya sumber makanan yang baik sepanjang hari, termasuk sarapan."Bayam mungkin bukan makanan pertama yang ada di pikiran ketika kamu bangun dari tempat tidur, tetapi memulai hari dengan satu atau dua porsi sayuran benar-benar dapat mengatur kesehatan usus untuk sisa hari itu," kata Moskovitz.Sayuran juga mengandung polifenol (senyawa yang memperbaiki pencernaan), fungsi otak, dan kadar gula darah, serta melindungi dari pembekuan darah, penyakit jantung, dan kanker tertentu."Polifenol memiliki aktivitas antioksidan yang dapat melawan stres oksidatif, yang membahayakan tubuh kita dari dalam ke luar," tambah Moskovitz.Beberapa cara mudah untuk mendapatkan lebih banyak sayuran termasuk menambahkan bayam segar atau zucchini ke dalam smoothies protein, menaburkan telur dengan irisan tomat dan bawang, menambahkan kecambah atau lobak yang diiris tipis ke roti bakar alpukat, atau membuat oatmeal gurih dengan menambahkan kacang, jamur, dan kembang kol.Kamu juga dapat menambahkan asparagus ke dalam telur dadar, orak-arik, sandwich sarapan, potongan kentang, atau sebagai lauk saja.Secara umum, sebagian besar buah secara alami rendah lemak, sodium, dan kalori, dan merupakan sumber dari banyak nutrisi penting termasuk potasium, serat makanan, vitamin C, dan folat, yang sangat penting untuk kesehatan dan pemeliharaan tubuh.Menurut MyPlate Departemen Pertanian AS, makan lebih banyak buah sebagai bagian dari diet sehat secara keseluruhan cenderung mengurangi risiko beberapa penyakit kronis. Disarankan buah-buahan tertentu seperti apel, pir, dan pisang, jadikan pilihan sarapan yang enak untuk memulai hari.