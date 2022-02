Bantu Penuhi Kebutuhan Gizi Ibu Hamil dan Menyusui, KALBE Nutritionals Luncurkan PRENAGEN LOVA

Untuk membantu pemenuhan gizi ibu hamil dan menyusui, KALBE Nutritionals meluncurkan produk inovasi terbaru, yaitu PRENAGEN LOVA (Foto:Dok)

Jakarta: Angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi, meski mengalami penurunan.



Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2021 menunjukkan angka stunting secara nasional mengalami penurunan sebesar 1,6 persen per tahun, dari 27,7 persen pada 2019 menjadi 24,4 persen pada 2021.



Stunting merupakan masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak.



Meskipun angka stunting sudah menunjukkan hasil yang cukup baik, bukan berarti asupan gizi pada ibu hamil dianggap selesai. Untuk membantu pemenuhan gizi ibu hamil dan menyusui, KALBE Nutritionals meluncurkan produk inovasi terbaru, yaitu PRENAGEN LOVA.



Produk tinggi asam folat, minyak ikan, dan daun katuk ini dapat menjadi pilihan untuk memenuhi gizi harian ibu. Selain itu, hadirnya PRENAGEN LOVA juga dilakukan untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam menekan angka stunting pada anak.



Diharapkan dengan hadirnya produk ini mampu menjangkau lapisan kelas menengah ke bawah, khususnya ibu hamil dan menyusui, untuk pemenuhan gizi yang mereka butuhkan.



“Stunting masih menjadi fokus utama pemerintah Indonesia yang juga menjadi salah satu perhatian KALBE Nutritionals. Kami percaya bahwa memenuhi gizi sangatlah penting baik bagi ibu maupun bayinya untuk mencegah terjadinya stunting terutama di 1000 hari pertama kehidupan (HPK) yaitu saat hamil dan menyusui hingga anak berusia 2 tahun, bahkan sejak persiapan kehamilan," kata Group Business Unit Head Woman Nutrition, Sinteisa Sunarjo.



Oleh karena itu, KALBE Nutritionals berkomitmen untuk terus mendukung gizi harian ibu di Indonesia dengan mengeluarkan produk bergizi lengkap PRENAGEN LOVA yang bisa dikonsumsi oleh ibu yang mempersiapkan kehamilan, hamil, hingga menyusui.



"Harganya yang terjangkau bisa memudahkan para ibu di wilayah sub urban untuk mendapatkan produk bergizi lengkap dengan mudah,” ucap Sinteisa Sunarjo.



Kesehatan ibu, khususnya ibu hamil berperan besar pada kesehatan anak yang dikandungnya. Kesehatan ibu perlu diperhatikan terutama dalam pemberian gizi sehari-harinya.



Adapun data dari Profil Kesehatan Ibu dan Anak 2020 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pada tahun 2020, ibu yaitu wanita dengan usia 15-49 tahun yang memiliki keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir ada sebanyak 28 persen.



Head of Medical KALBE Nutritionals dr. Muliaman Mansyur menjelaskan kurangnya gizi pada ibu menyebabkan berbagai risiko dan komplikasi. Misalnya, anemia, pendarahan, dan proses pertumbuhan janin yang tidak optimal. Oleh karena itu, diperlukan gizi yang lengkap di menu harian para ibu.



“Pada wanita usia subur kebutuhan asam folat adalah 400 microgram dan meningkat menjadi 600 microgram pada saat hamil. Sementara, asupan rata-rata harian ibu hamil di Indonesia hanya 200 microgram, jadi masih jauh di bawah kebutuhan ibu hamil. Masih banyak zat gizi lain yang dibutuhkan lebih banyak saat hamil dan menyusui seperti protein, zat besi, kalsium dan vitamin D. Karena itulah beberapa zat gizi ini sangat penting dipenuhi oleh para ibu hamil untuk pertumbuhan janin dan juga untuk ibu sendiri,” kata dr. Muliaman.



Berbagai kandungan gizi tersebut juga ada di dalam PRENAGEN LOVA dan telah disesuaikan dengan kebutuhan gizi harian para ibu. Kandungan gizi tersebut adalah asam folat untuk pertumbuhan janin dan pembentukan sel darah merah, zat besi untuk pembentukan sel darah merah serta membantu menghantarkan oksigen di dalam tubuh, kalsium untuk pembentukan tulang baik ibu maupun janin, minyak ikan untuk perkembangan otak bayi dan meningkatkan energi para ibu, serta daun katuk menjadi sumber protein untuk membentuk berbagai jaringan pada janin dan memperlancar ASI.



Produk PRENAGEN LOVA sudah mulai didistribusikan sejak akhir Januari 2022 dan terus dilakukan penetrasi ke berbagai wilayah di Indonesia. Produk PRENAGEN LOVA hadir dalam 2 rasa yaitu Coklat dan Stroberi serta dapat dikonsumsi minimal 1x setiap hari, baik di pagi, siang, atau malam hari.



“Karena kesehatan ibu adalah yang utama demi melahirkan generasi bangsa yang unggul, maka kami terus akan berinovasi dan membantu masyarakat Indonesia dapat terpenuhi gizi hariannya,” kata Sinteisa.

