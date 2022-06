6 Makanan Pemicu Darah Tinggi yang Harus Dihindari

(Garam adalah kontributor utama tekanan darah tinggi dan penyakit jantung. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Garam atau natrium

Daging deli

Pizza beku

Sup kalengan

Makanan kemasan siap saji

Makanan asin khususnya dapat menyebabkan tekanan darah tinggi . Saat makan garam, misalnya, tubuh akan menahan lebih banyak cairan, meningkatkan volume dan tekanan darah. Makanan manis dan makanan tinggi lemak jenuh juga dapat meningkatkan tekanan darah.Di sisi lain, makan makanan yang sehat untuk jantung dapat membantu untuk mencapai dan mempertahankan tekanan darah yang sehat.Perlu diketahui tekanan darah tinggi, atau hipertensi , memengaruhi 47 persen orang dewasa AS. Hipertensi dapat menyebabkan masalah kesehatan dari waktu ke waktu, termasuk penyakit jantung dan stroke. Hal ini seperti yang dikutip dari laman Healthline.Sementara itu, diet DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) yang kerap dilakukan dapat berdampak besar pada tekanan darah, yang merupakan kekuatan darah terhadap dinding pembuluh darah.Nah, apakah kamu mengikuti diet tertentu atau tidak, makanan dan bahan tertentu dapat meningkatkan tekanan darah atau membantu menjaganya tetap tinggi. Membatasi makanan ini dapat membantu mengelola tekanan darah kamu.Garam, atau khususnya natrium dalam garam, adalah kontributor utama tekanan darah tinggi dan penyakit jantung. AHA merekomendasikan untuk mengonsumsi tidak lebih dari 2.300 mg sodium - setara dengan satu sendok teh garam - setiap hari.Makanan berikut dikenal sebagai "enam asin," adalah kontributor utama asupan garam harian orang:- Roti dan roti gulung?- Pizza- Sandwich- Potongan dingin dan daging yang diawetkan?- Sup burrito dan tacoDaging deli olahan dan lunch meat sering dikemas dengan natrium. Menurut database Departemen Pertanian AS (USDA), hanya dua potong bologna yang mengandung 910 mg sodium. Sementara itu sosis frankfurter atau hot dog, mengandung 567 mg.Kombinasi bahan dalam pizza beku berarti mereka tinggi gula, lemak jenuh, dan natrium. Pizza beku dapat memiliki kadar natrium yang sangat tinggi. Hanya dua potong keju Amerika sudah mengandung 512 mg sodium. Dan umumnya dikombinasikan dengan adonan dasar pizza yang asin atau manis, daging yang diawetkan, dan saus tomat.Untuk mempertahankan rasa pizza setelah dimasak, Jerlyn Jones, MS MPA RDN LD CLT, Nutrition dalam Healthline bilang produsen sering menambahkan banyak garam. Satu pizza pepperoni 12 inci, dimasak dari beku, mengandung 3.140 mg sodium , yang jauh di atas batas harian 2.300 mg.Sebagai gantinya, cobalah membuat pizza di rumah, menggunakan adonan homemade, keju rendah sodium, dan sayuran favorit sebagai topping.Sup kalengan sederhana dan mudah disiapkan, terutama saat kita kekurangan waktu atau tidak enak badan. Namun, sup kalengan mengandung sodium yang tinggi. Kaldu kalengan dan kemasan mungkin mengandung jumlah yang sama.Ini berarti mereka dapat meningkatkan tekanan darah. Cobalah memilih sup rendah atau rendah natrium sebagai gantinya, atau buat sup sendiri di rumah dari bahan-bahan segar.Jenis makanan ini sering kali mengandung lemak trans dan lemak jenuh, di samping gula, natrium, dan karbohidrat rendah serat dalam jumlah tinggi. Lemak jenuh banyak ditemukan pada produk hewani, antara lain, susu dan krim penuh lemak, mentega, daging merah, kulit ayam.AHA merekomendasikan untuk mengurangi asupan lemak jenuh dan lemak trans untuk membantu menjaga kesehatan jantung.