5 Kebiasaan Ini Ternyata Perlu Kamu Tinggalkan demi Hidup Sehat

Ilustrasi-Pexels

Jakarta: Beberapa kebiasaan kecil sehari-hari ternyata memberikan dampak yang kurang baik untuk kesehatan. Bila kamu ingin memiliki hidup yang lebih sehat secara lebih signifikan, pastikan kamu mengetahui kebiasaan buruk apa yang perlu dihindari atau ditinggalkan dari sekarang.



Dikutip dari Eating Well, berikut kebiasaan-kebiasaan yang perlu kamu tinggalkan jika ingin hidup sehat:

1. Hindari makan larut malam

Ada beberapa alasan mengapa kamu harus memikirkan untuk memindahkan jam makan malam kamu lebih awal. Peneliti menduga bahwa selang waktu yang lebih lama di antara waktu makan memungkinkan tubuh memproses makanan dengan lebih efisien.



Alasan lain yang bisa kamu pertimbangkan adalah, kamu jadi bisa tidur lebih nyenyak. Menurut National Institutes of Health, makan larut malam dapat menyebabkan gangguan pencernaan yang mengganggu tidur.

2. Makan siang di meja kerja atau belajar

Mengunyah makanan di meja kerja atau meja belajar memang tampak mengasyikan karena ini artinya kamu bisa melakukan hal lain sambil makan. Akan tetapi, menurut penelitian yang diterbitkan dalam American Journal of Clinical Nutrition, kamu akan merasa lebih puas dan akan menahan godaan untuk makan berlebihan di sore hari, jika kamu mengalihkan perhatian ke makanan kamu saja.



Partisipan studi yang makan siang tanpa gangguan merasa lebih kenyang 30 menit setelah makan, dan makan lebih sedikit saat mereka ngemil lebih lambat, dibandingkan orang yang bermain solitaire di komputer selama makan siang mereka.

3. Masak segalanya dengan minyak zaitun

Meskipun minyak zaitun dikemas dengan antioksidan yang menyehatkan jantung (disebut polifenol) dan lemak tak jenuh tunggal, ada kalanya itu bukan pilihan terbaik untuk memasak. Ini karena minyak zaitun memiliki titik asap yang lebih rendah daripada beberapa minyak lainnya. Perlu diketahui titik di mana minyak benar-benar mulai berasap dan minyak zaitun berada di antara 185 dan 215 derajat celcius.



Saat kamu memanaskan minyak zaitun hingga titik asapnya, senyawa bermanfaat dalam minyak mulai rusak, dan senyawa yang berpotensi merusak kesehatan terbentuk. Jadi jika kamu memasak dengan api besar, lewatkan saja dan pilih minyak yang berbeda. Namun, minyak zaitun adalah pilihan yang bagus untuk membuat saus salad atau menumis sayuran dengan api sedang.

4. Melewatkan hidangan penutup

Kamu mungkin berpikir bahwa kamu melakukan hal yang baik dengan membuang camilan manis. Tetapi penelitian menunjukkan bahwa perasaan tidak puas, meskipun kamu mengonsumsi banyak kalori dapat memicu makan berlebihan.



Jadi, jika ada sesuatu yang manis yang kamu idamkan, makan saja. Camilan kecil tidak akan merusak diet kamu kok.

5. Memilih makanan karena 'kedengarannya sehat'

Makanan yang tampak atau kedengarannya sehat belum tentu sungguh-sungguh sehat. Ketahuilah bahwa hanya karena suatu produk kekurangan lemak atau gluten atau karbohidrat tidak selalu berarti lebih sehat.



Misalnya, produk bebas lemak sering kali menghasilkan lebih banyak gula daripada produk sejenisnya dan banyak pilihan lemak penuh adalah pilihan yang lebih sehat.



Perlu diingat bahwa beberapa makanan paling sehat di toko bahan makanan seperti buah dan sayuran tidak memiliki kemasan, merek, atau penjelasan apa pun seperti produk yang sering mengklaim diri sebagai produk sehat.

(FIR)