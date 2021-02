Kebutuhan Karbohidrat dalam MPASI sesuai Umur Bayi

Ilustrasi-Unsplash

Jakarta: Saat memberikan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPAS) kepada anak, orang tua perlu untuk memerhatikan apakah makanan yang diberikan sudah memenuhi kebutuhan nutrisinya atau tidak. Dalam hal ini, memenuhi kebutuhan karbohidrat sesuai umur adalah salah satu hal yang perlu untuk dilakukan.



Kebutuhan kalori pada setiap umur berbeda. Berikut perbedaannya yang dijelaskan oleh dr. Arum Dyah K, dokter umum dan konselor menyusui:



- Usia 6-8 bulan: 200 kkal/ hari.



-Usia 9-11 bulan : 300 kkal/hari



-Usia 12-24 bulan : 500 kkal/hari

Karbohidrat untuk anak 6-8 bulan

Menurut dr. Arum, komposisi karbo yang dianjurkan di MPASI 35-60 persen dari total kalori. Usia 6-8 bulan membutuhkan 200 kkal per hari.



“Hal ini dapat dipenuhi dari porsi per kali makan sebesar 20-30 gram nasi. Setengah kentang berukuran sedang atau 50 gram nasi tim,” ungkap dr. Arum dalam Rompi di Aplikasi Orami Parenting

Karbohidrat untuk anak 9-11 bulan

Sementara bayi 9-11 bulan butuh MPASI sebesar 300 kkal per hari maka komposisi sebesar 35-60 persen. Menurut dr. Arum, ini bisa dipenuhi per kali makan dari 25-40 gram nasi atau 70 gram kentang atau 60-70 nasi tim.

Karbohidrat untuk 12-23 bulan

“Bayi berusia 12-23 bulan butuh MPASI sebesar 550 kkal per hari maka komposisi sebesar 35-60 persen dipenuhi per kali makan bisa dari 50-70 gram nasi atau 80-100 gram kentang atau 80-130 gram nasi tim,” ungkapnya.

(FIR)