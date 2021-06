Jenis-jenis Herbal yang Mampu Mengembalikan Imunitas Tubuh

Ilustrasi-Pexels

Jakarta: Imunitas tubuh menjadi kunci utama agar kita terhindar dari virus atau tidak. Jika imunitas tubuh menurun, maka kita rentan terkena virus atau bakteri.



Demi menjaga imunitas tubuh dalam kondisi baik, diperlukan beberapa asupan. Seperti bahan-bahan herbal yang memang memiliki keunggulan sebagai imunomudolator, senyawa yang berfungsi memodifikasi respon imun dan mengaktifkan mekanisme pertahanan tubuh.



Berikut 3 herbal asli Indonesia yang berkhasiat sebagai imunomodulator alami:

1. Meniran

Meniran atau Phyllanthus niruri adalah tanaman herbal yang banyak ditemukan dengan mudah di sekitar kita. Khasiat meniran dalam mengatasi berbagai masalah kesehatan sudah dipercaya sejak dahulu.



Tumbuhan ini bersifat imunostimulan, yaitu meningkatkan respons imun terhadap penyakit atau infeksi. Oleh karena itu, meniran sangat baik dikonsumsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Selain itu, tidak perlu khawatir untuk mengonsumsi meniran, karena aman untuk pemakaian jangka panjang.

2. Daun kelor

Daun kelor atau Moringa oleifera adalah tumbuhan yang cukup populer di kalangan pencinta kuliner. Tumbuhan herbal ini dapat diolah menjadi berbagai masakan, mulai dari sup bening daun kelor, telur dadar daun kelor, gorengan daun kelor, hingga jamu daun kelor.



Tak hanya lezat, daun kelor juga kaya akan nutrisi yang sangat baik untuk memelihara daya tahan tubuh. Nutrisi dan asam amino yang terkandung dalam daun kelor antara lain kalsium, zat besi, fosfor, kalium, zinc, protein, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K, asam folat dan biotin.

3. Kunyit

Kunyit atau Curcuma domestica adalah rempah yang sangat populer di kalangan ibu rumah tangga. Selain berfungsi menambah kelezatan suatu masakan, zat aktif utama curcumin dalam kunyit sangat bermanfaat memelihara dan memperbaiki sistem pencernaan.



Kunyit juga bersifat imunostimulan dan anti-radang. Kunyit merupakan golongan herbal sehingga pemakaian kunyit dalam jangka panjang juga tergolong aman.



Meski terbukti khasiatnya, ketiga herbal tersebut harus diolah dengan baik dan higienis. Sehingga membutuhkan proses yang panjang untuk menjaga khasiat dan zat-zat aktif di dalamnya.



Nyatanya, banyak masyarakat Indonesia yang enggan mengolah dan mengonsumsi herbal karena alasan kepraktisan. Berdasarkan survei kalangan ibu di Indonesia, sebanyak 61% ibu kurang suka mengolah herbal karena merepotkan. Oleh karena itu, Deltomed Laboratories menyediakan Imugard yang praktis dan mengandung imunomodulator alami dari meniran, daun kelor dan kunyit.



“Imugard adalah produk herbal yang mengandung zat imunomodulator dari 100% herbal dengan 3 in 1 herbal formula yang mengandung ekstrak meniran, daun kelor, dan kunyit," ujar Brand Manager Imugard, apt. Agie Avionico Gaudart, S. Farm.



"Sinergi dari 3 kandungan herbal Imugard tersebut sangat baik untuk meningkatkan dan memelihara daya tahan tubuh, karena selain dapat meningkatkan imunitas, Imugard juga kaya akan nutrisi," pungkasnya.

(FIR)