Viral Tempat Wisata Terapkan Pungli, Menparekraf: Tindak Tegas!

(Menparekraf Sandiaga Uno membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk menindaklanjuti aksi para oknum yang kerap melakukan pungli di tempat wisata. Foto: Ilustrasi/Dok. Unsplash.com)

(TIN)

Belakangan ini telah viral video di mana wisata Gunung Pancarsana menerapkan pungli atau pungutan liar. Mendapati laporan tersebut, Menparekraf Sandiaga menyayangkan aksi pungli ini.Menteri Pariwisata Ekonomi dan Kreatif ( Menparekraf Sandiaga Uno mengecam tindakan yang membuat para wisatawan tak nyaman. Disebut juga, Sandiaga sudah membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk menindaklanjuti aksi para oknum yang kerap melakukan pungli di tempat wisata."Kita terima kasih kepada informasi-informasi yang diberikan kepada jalur Dinas Pariwisata, maupun tour guide, ataupun melalui netizen. Karena informasi tersebut membantu kami yang telah membentuk satgas kepariwisataan," ujar Sandiaga dalam The Weekly Brief with Sandi Uno, Senin, 17 Juli 2023.Sandiaga mengatakan terus bekerja sama agar aksi pungli di tempat wisata tidak terjadi lagi. Menurutnya, perlu koordinasi bersama berdasarkan aspek hukum dan regulasi terkait."Kami terus berkoordinasi agar ada tindak tegas jika pungutan-pungutan tersebut di luar aspek hukum dan regulasi apalagi kalau kesannya itu mematok," lanjutnyaMenurutnya, aksi pungli ini menjadi tantangan pariwisata, khususnya setelah mengalami pandemi yang lama dan membuat ekonomi merosot. Kenaikan pariwisata turut menimbulkan hadirnya para oknum penggali pungli ini"Memang ini tantangannya, karena pariwisata kita juga baru bangkit. Tapi di sinilah peran semua pihak untuk memastikan kebangkitan wisata kita ini, bisa berkelanjutan, bisa momentumnya di kawal," jelas Sandiaga.Bali menjadi salah satu destinasi kesukaan wisatawan mancanegara dan juga lokal. Hadirnya pungli tentunya bisa membuat destinasi wisata enggan dikunjungi karena malas dengan pungli tersebut. Sandiaga pun mengajak masyarakat untuk turut menjaga dan melindungi pariwisata Indonesia."Jadi, saya ingin mengajak semua pihak mari kita buat pariwisata kita berkualitas, berkelanjutan dan perilaku dari seluruh stakeholder pariwisata lebih kondusif untuk lebih menarik jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia," pungkas Sandiaga.