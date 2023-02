8 Jus Buah yang Bisa Bantu Kontrol Asam Urat dan Kolesterol Tinggi

1. Jus Alpukat

2. Jus Apel

Jus apel bisa kontrol asam urat dan kolesterol, foto: pexels

3. Jus Stroberi

4. Jus Jeruk dan Lemon

Jus jeruk dan lemon bisa kontrol asam urat dan kolesterol, foto: pexels

5. Jus Nanas

Jus nanas bisa kontrol asam urat dan kolesterol, foto: pexels

6. Jus Jambu Biji

7. Jus Kiwi

8. Jus Wortel

Jus wortel bisa kontrol asam urat dan kolesterol, foto: pexels

(SUR)

Jakarta: Asam urat dan kolesterol tinggi adalah salah satu penyebab penyakit stroke, serangan jantung, aterosklerosis atau penyempitan pembuluh darah, dan angina.Perlu diketahui, penyakit asam urat dan kolesterol itu saling berhubungan. Dilansir dari Live Strong, hasil penelitian yang diterbitkan dalam International Journal of Cardiology tahun 2008 menunjukkan kadar asam urat tinggi bisa meningkatkan kolesterol jahat, trigliserida, dan lemak darah lainnya.Oleh karena itu, sangat penting menjaga kadar kolesterol agar tetap stabil. Untuk bisa mengontrol asam urat dan menjaga kadar kolesterol agar tetap stabil diperlukan disiplin diri dan menerapkan gaya hidup sehat. Hal tersebut dapat dimulai dari apa yang kamu masukkan ke dalam tubuh seperti makanan dan minuman.Salah satu hal yang bisa bantu kontrol asam urat dan kolesterol adalah dengan mengonsumsi buah-buahan . Kamu bisa mengonsumsi buah-buahan secara langsung atau mengolahnya menjadi jus.Dilansir dari berbagai sumber, Medcom.id telah merangkum macam-macam jus buah yang bisa bantu kontrol asam urat dan kolesterol tinggi.Jus alpukat dipercaya bisa menurunkan kolesterol dan asam urat. Alpukat juga cocok untuk bagi mereka yang sedang melakukan diet. Sebuah tinjauan 2016 mencatat bahwa makanan tinggi antioksidan dapat memperbaiki gejala asam urat dengan mengurangi peradangan dan melawan radikal bebas di tubuh.Apel merupakan sumber serat alami yang murah dan mudah ditemukan. Serat menyerap asam urat dan membersihkan plak dari aliran darah. Selain itu, apel juga kaya akan asam malat yang cenderung menetralkan efek asam urat dalam tubuhMengutip buku Tanaman Obat & Jus Untuk Asam Urat & Rematik karya Ir. Lukas Tersono Adi menunjukkan jus stroberi efektif meredakan asam urat. Sebab, stroberi mengandung vitamin C, B2, asam folat, kalium, magnesium, flavonoid.Kandungan polifenol stroberi juga membantu mengatur sistem pembuluh darah. Penelitian telah membuktikan bahwa stroberi efektif menurunkan kolesterol sekaligus menurunkan risiko penyakit jantung.Buah-buahan sitrus seperti jeruk dan lemon yang dikenal rasanya yang asam dan segar ternyata mampu menurunkan kolesterol dan asam urat dalam tubuh. Hal ini diungkapkan dalam sebuah studi 2017 yang menemukan bahwa jus lemon maupun buah-buahan sitrus seperti jeruk dan ekstrak lemon membantu menurunkan kadar asam urat dalam darah.Dikutip dari Heatlhline, memasukkan nanas ke dalam pola makan harian membantu mencegah gout (penyakit asam urat) dan mengurangi intensitas gejalanya karena nanas memiliki sifat antioksidan dan senyawa penurun lipid yang bisa mencegah pembentukan plak di pembuluh darah. Maka dari itu, nanas jadi salah satu buah kardioproteksi yang cocok untuk pengidap hiperkolesterolemia.Jambu biji dikenal mengandung vitamin C yang bisa menurunkan kolesterol jahat. Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan Asia Pasific Journal of Clinical Nutrition, penelitian tersebut menunjukkan bahwa mengonsumsi 400 gram jambu biji setiap hari, membantu meningkatkan kolesterol baik dalam tubuh.Jus kiwi mengandung serat larut yang baik untuk tubuh dan dapat menurunkan kadar kolesterol jahat serta meningkatkan kolesterol baik dalam tubuh. Salah satu studi diterbitkan pada 2009 diikuti hampir 47.000 pria selama 20 tahun, dan meneliti risiko asam urat dalam kaitannya dengan asupan vitamin C mereka.Para peneliti menyimpulkan bahwa asupan vitamin C yang lebih tinggi dikaitkan dengan risiko lebih rendah terkena asam urat sekitar 45 persen ketika mengonsumsi 1.500 miligram atau lebih vitamin C per hari.Jus wortel mengandung kalium yang bisa menjaga kadar kolesterol serta menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan stroke. Selain itu jus wortel juga dapat membantu menstabilkan kadar asam urat, karena wortel mempunyai nutrisi penting berupa zat antioksidan, vitamin A, serat, beta karoten.