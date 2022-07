Ahli Diet: Konsumsi 5 Sayuran Terbaik Ini Mampu Turunkan Kolesterol

1. Bayam

(Asparagus juga dapat menurunkan kolesterol jahat karena mengandung serat, potassium, dan asam folat. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

2. Asparagus

3. Brokoli

4. Kubis brussel

5. Artichoke

(TIN)

Kolesterol bisa menjadi masalah yang kompleks. Di satu sisi, tubuh membutuhkan kolesterol untuk berbagai fungsi.Di sisi lain, terlalu banyak bisa berbahaya dan meningkatkan kemungkinan seseorang terkena penyakit atau komplikasi terkait jantung. Tapi apa yang menyebabkan kolesterol tinggi, dan apa yang bisa dilakukan untuk membantu mengelolanya?Ada banyak hal yang memengaruhi kadar kolesterol seseorang, mulai dari genetika, pola makan, hingga kebiasaan gaya hidup. Dan genetika memainkan peranan yang lebih besar bagaimana tubuh memprosea koleterol dan risiko seseorang untuk kolesterol tinggi.Namun begitu, ahli diet terdaftar Trista Best, MPH, RD, LD di Balance One Suplemen, menyampaikan bahwa beberapa sayuran berikut bisa menurunkan kolesterol Seperti dilansir dalam lamah Healthline, bayam dikemas penuh dengan vitamin , mineral, dan nutrisi yang dibutuhkan tubuh, terutama dalam hal mengelola kesehatan jantung.Serat dapat menurunkan kolesterol jahat yang beredar ke seluruh tubuh. Hal ini karena serat dan kolesterol akan saling menempel, sehingga dikeluarkan dari tubuh secara alami dan sekaligus menurunkan kolesterol.Merupakan sayuran lain yang penuh dengan nutrisi bermanfaat, jadi cobalah memanggang beberapa atau melemparkannya ke atas panggangan! "Asparagus mengandung vitamin, mineral, serat, dan nutrisi lain yang dapat membantu menjaga kesehatan jantung.Kaya akan folat, asparagus juga membantu menurunkan kadar homosistein dalam tubuh, yang dapat mengurangi risiko penyakit jantung dengan meningkatkan sirkulasi," ujar Janet Coleman. RD, ahli diet terdaftar di The Consumer Mag.Brokoli serba guna, lezat, dan penuh nutrisi yang menyehatkan jantung serta membantu mengelola kolesterol. Brokoli adalah sayuran lain yang bagus untuk menurunkan kolesterol karena memiliki kadar serat dan vitamin C yang tinggi. Brokoli juga mengandung beta-karoten, yang membantu mencegah oksidasi kolesterol LDL (jenis jahat) dalam aliran darah.Kubis brussel tidak disukai oleh semua orang, tetapi bagi mereka yang gemar sayuran ini, cobalah memasukkan lebih banyak untuk jantung yang lebih sehat. Mereka juga merupakan sumber vitamin C yang sangat baik, yang membantu menjaga kesehatan pembuluh darah dan dengan demikian menurunkan tekanan darah.Artichoke tidak biasa seperti sayuran lain seperti brokoli atau bayam, tetapi mereka penuh dengan vitamin dan mineral yang dapat membantu mengelola kolesterol.Artichoke tinggi serat, magnesium, dan antioksidan seperti vitamin C dan beta-karoten. Mereka juga mengandung vitamin K, yang membantu mencegah pembentukan gumpalan darah di dalam arteri. Artichoke juga dapat membantu mengurangi peradangan di seluruh tubuh.