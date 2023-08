5 Bahan Dapur yang Sukses Usir Nyamuk Berkeliaran di Rumah

1. Serai/sereh

(Aroma harum dari bawang putih yang menyengat ini akan membuat nyamuk enggan masuk ke dalam rumah. Foto: Ilustrasi/Dok. Unsplash.com)

2. Bawang putih

3. Cengkih dan lemon

4. Kayu manis

5. Cuka sari apel

(TIN)

Dengan dimulainya musim panas, segerombolan nyamuk kerap menyambangi rumah. Dan jika berhasil masuk, mereka menyukai pakaian berwarna gelap, suhu hangat dan lembap serta tempat gelap yang penuh dengan barang tak terpakai.Gigitan nyamuk pun membawa risiko penyakit yang bisa mematikan, seperti malaria, demam berdarah, chikungunya, dan virus zika.Ya, nyamuk tidak hanya merusak tidur kamu di malam hari, tetapi juga tetap menjadi musuh kesehatan di siang hari. Untuk menghindarinya, orang biasa menggunakan banyak obat nyamuk bakar dan penolak nyamuk beracun yang justru bisa membahayakan kesehatan Wah, mau sehat malah bisa sakit karena hal lain. Nah, coba kamu lihat di dapur, siapa tahu ada bahan-bahan seperti di bawah ini yang bisa dipakai untuk mengusir nyamuk. Apa saja, sih?Bahan alami ini sering digunakan sebagai bumbu dalam masakan. Baunya yang seperti lemon bisa menjadi cara terbaik dalam mencegah nyamuk. Menukil laman Only My Health, studi menunjukkan bahwa ekstrak serai mengandung citral, yang banyak digunakan dalam pengusir nyamuk.Bawang putih mengandung allicin, senyawa yang menampilkan aksi penolak nyamuk. Selain itu, ia memiliki bau yang kuat untuk mengusir nyamuk. Kamu cukup hancurkan beberapa siung bawang putih dalam satu liter air dan didihkan dengan api kecil untuk memindahkan minyak esensial ke dalam air. Matikan api dan biarkan cairannya mendingin, lalu saring cairannya dan buang potongan bawang putihnya.Kandungan eugenol, senyawa pengusir nyamuk, akan mengeluarkan aroma yang kuat. Tambahkan itu ke rasa lemon yang asam dan tidak enak, maka kamu akan mendapatkan pengusir nyamuk yang sangat mudah. Potong lemon menjadi dua, dan masukkan beberapa siung di setiap setengahnya, dan letakkan di mana pun kamu mau.Pun melansir dari Times of India, menggunakan minyak cengkeh pada tubuh bisa mendapatkan efek yang serupa. Campurkan minyak keduanya bersama dengan sedikit minyak kelapa dan oleskan pada kulit.Minyak kayu manis mengandung empat senyawa, eugenol, anethole, cinnamyl acetate, dan cinnamaldehyde, yang menunjukkan sifat penolak nyamuk. Untuk membuat penolak dengan minyak kayu manis, cukup tambahkan 10 tetes minyak ke dalam 40 mililiter air dan campur cairannya. Lalu oleskan pada bagian tubuh yang terbuka.Merupakan bahan dasar penolak nyamuk yang kuat, dan dapat bekerja sebagai katalis untuk meningkatkan efek penolak nyamuk dari bahan lain. Cukup tambahkan dua sendok makan ke dalam 450 mililiter air, dan tambahkan madu untuk mempermanisnya. Sebagai katalis, mencampurkannya dengan soda kue menyebabkan reaksi yang melepaskan karbon dioksida, yang menarik nyamuk.Banyak penelitian telah dilakukan untuk menemukan bahan-bahan alami yang dapat mengusir nyamuk, dan bahan-bahan tersebut telah terbukti menunjukkan efek penolak paling kuat. Ingat, bahan alami jauh lebih aman bagi karena kita tidak terpapar bahan kimia beracun dalam bentuk semprotan atau salep komersial.