Survei: Ngemil Simpel Kurangi Tingkat Stres

(FIR)

: Rasa jenuh dan lelah saat kerja membuat karyawan seringkali merasa stres di kantor. American Psychological Association’s Stress in America 2022 menunjukkan bahwa stres merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kebiasaan ngemil.Bagi beberapa kelompok, aktivitas ngemil yang simple dan enak menjadi suatu cara untukmengurangi stres di sela jadwal mereka yang sibuk di kantor. Camilan seperti keripik kentangjuga sering kali dijadikan pilihan karena rasanya yang familiar di lidah, enak dan dapatmembantu menahan rasa lapar.Namun, ngemil juga dapat menjadi kebiasaan yang kurang sehat jika tidak diatur dengan baik. Konsumsi makanan ringan yang kurang sehat, seperti permen manis ataupun kue-kue dalam jumlah berlebihan dapat berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental."Kami menyadari betapa berharganya momen-momen santai dan kenyamanan yang dapatdihadirkan oleh makanan yang familiar dan biasa disajikan di rumah. Selain itu, kita juga harusmemperhatikan dari sisi kesehatan dengan memilih camilan yang sehat namun tetap enak," ujar Shinta Nurfauzia, Co-founder dan Co-CEO Lemonilo."Melalui Sola Farm A Real Slice of Home, kami menghadirkan camilan keripik kentang bebasgluten dan tinggi serat yang bisa membuat kalian selalu merasakan kenyamanan seperti dirumah pada setiap saat," sambung Shinta.Sola Farm dibuat dengan kentang asli yang langsung dipotong tipis tanpa tambahan tepungsehingga menghasilkan keripik dengan tekstur renyah, tinggi serat serta bebas gluten. Keripikkentang Sola Farm tersedia dalam 2 rasa yaitu Beef Steak dan Roasted Seaweed.Seperti produk Lemonilo lainnya, camilan ini dibuat tanpa 3P (Penguat rasa, Pengawet, dan Pewarnabuatan) sehingga nyaman di tenggorokan dan aman dikonsumsi oleh siapa saja. Keripik inihadir dengan harga yang terjangkau Rp 12.000,- per produknya.“Sesuai dengan kampanye #SetiapLangkahBerarti, kedepannya kami akan terus berkomitmen untuk memberikan inovasi produk sesuai dengan selera masyarakat sehingga mereka dapat berprogress dalam gaya hidup sehat dan mengakses lebih banyak pilihan produk yang enak namun lebih sehat," tutup Shinta.