6 Makanan Kaya Vitamin C untuk Mendukung Daya Tahan Tubuh

Jakarta: Vitamin C, juga disebut asam L-askorbat, adalah vitamin yang larut dalam air yang merupakan bagian penting dari diet harian. Meskipun beberapa hewan dapat memproduksi vitamin C mereka sendiri, manusia harus mendapatkannya dari sumber lain.



Vitamin C ditemukan dalam banyak buah dan sayuran segar, tetapi juga dapat dibuat menjadi suplemen makanan. Penelitian menunjukkan bahwa makan makanan yang kaya vitamin C mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh yang sehat, memelihara tulang, gigi, dan tulang rawan, dan membantu tubuh menyembuhkan luka.



Dilansir dari WebMD, berikut ini adalah beberapa sumber makanan yang tinggi akan kandungan vitamin C:

1. Melon cantaloupe

Melon jenis cantaloupe adalah sumber makanan yang kaya vitamin C. Buah ini mengandung 202,6 mg vitamin C dalam melon berukuran sedang, dan 25,3 mg vitamn C per potongnya. Buah ini juga sangat menyegarkan jika dikonsumsi pada saat cuaca sedang panas, karena mengandung air dalam jumlah yang banyak.

2. Jeruk

Satu buah jeruk utuh sangat tinggi akan kandungan vitamin C. Satu buah jeruk berukuran sedang dapat mengandung 70 mg vitamin C, sedangkan jeruk grapefruit bisa mengandung 56 mg vitamin C. Jus buah jeruk mengandung vitamin C dalam jumlah yang lebih tinggi, dengan segelas jus jeruk yang berukuran 225 mg dapat mengandung sekitar 125 mg vitamin C.

3. Brokoli

Cukup mengejutkan ternyata satu cangkir brokoli bisa mengandung vitamin C yang sama dengan jeruk. Brokoli juga merupakan sumber makanan yang baik untuk vitamin dan mineral lainnya. Seperti kalsium, zat besi, fosfor, kalium, zinc, tiamin, riboflavin, niasin, dan folat.

4. Kubis merah

Kubis merah atau juga sering disebut dengan kol ungu, kaya akan vitamin C dan rendah kalori. Setengah cangkir kol ungu hanya mengandung 14 kalori tetapi hampir setengah dari nilai vitamin C harian yang direkomendasikan. Ini juga merupakan sumber yang kaya serat dan vitamin lainnya.

5. Kiwi

Satu porsi kiwi dapat memenuhi kebutuhan harian akan vitamin C serta beberapa nutrisi lainnya. Penelitian juga menunjukkan bahwa menambahkan kiwi ke dalam diet vitamin C marginal sebagian besar meningkatkan kadar vitamin C plasma.

6. Paprika

Semua jenis paprika rendah kalori dan tinggi nutrisi, termasuk vitamin A, vitamin C, kalium, asam folat, dan serat. Paprika merah memiliki lebih banyak nutrisi daripada paprika lainnya karena disimpan di pokok tanaman lebih lama. Paprika merah memiliki hampir 11 kali lebih banyak beta-karoten dan 1,5 kali lebih banyak vitamin C daripada paprika hijau.

