5 Sumber Protein Terbaik untuk Plant-based Diet

Ilustrasi-Freepik

Jakarta: Saat ini sudah cukup banyak orang yang tertarik untuk menerapkan plant-based diet. Cara ini merupakan pola makan yang menghindari produk hewani dan fokusnya adalah pada kesehatan sendiri atau lingkungan.



Dikutip dari Medical News Today, mengikuti pola makan seperti ini tidak selalu berarti menghindari produk atau layanan yang menyebabkan penderitaan bagi hewan. Misalnya, seseorang yang makan pola makan nabati dapat memilih untuk memakai kulit atau menggunakan produk perawatan pribadi yang diuji oleh produsen pada hewan.



Agar tidak kekurangan zat-zat yang ada di produk hewani, pastikan kamu mengonsumsi nabati yang mengandung zat yang ada di hewan misalnya seperti protein. Berikut beberapa sumber protein nabati yang bisa kamu coba:

1. Tahu, tempe, dan edamame

Produk kedelai adalah salah satu sumber protein terkaya dalam pola makan nabati. Ini juga mengandung kadar kalsium dan zat besi yang baik, yang menjadikannya pengganti yang sehat untuk produk susu. Kamu bisa coba tahu, tempe, dan edamame.

2. Lentil

Lentil merah atau hijau mengandung banyak protein, serat, dan nutrisi penting, termasuk zat besi dan kalium. Lentil yang dimasak mengandung 8,84 g protein per cangkir.



Lentil adalah sumber protein yang bagus untuk ditambahkan ke rutinitas makan siang atau makan malam. Mereka dapat ditambahkan ke semur, kari, salad, atau nasi untuk memberi porsi protein ekstra.

3. Kacang tanah

Kacang kaya protein, penuh lemak sehat, dan dapat meningkatkan kesehatan jantung. Kacang tanah mengandung sekitar 20,5 g protein per cangkir.

4. Biji chia

Biji-bijian adalah makanan rendah kalori yang kaya serat dan asam lemak Omega-3 yang menyehatkan jantung. Biji chia merupakan sumber protein lengkap yang mengandung 2 gram protein per sendok makan.



Coba tambahkan biji chia ke dalam smoothie, taburkan di atas yogurt nabati, atau rendam dalam air atau susu almond untuk membuat puding.

5. Kentang

Kentang panggang besar menawarkan 8 g protein per porsi. Kentang juga tinggi nutrisi lain, seperti potasium dan vitamin C. Dengan kentang, makananmu bisa tetap terasa memuaskan walaupun tidak ada dagingnya.

(FIR)