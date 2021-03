Ini 6 Sumber Protein Nabati Terbaik yang Bisa Kamu Konsumsi

Ilustrasi-Pexels

Jakarta: Sumber protein nabati, seperti kacang-kacangan dan polong-polongan, biasanya lebih rendah lemak dan seratnya lebih tinggi daripada sumber nabati, sebut saja daging sapi atau ayam. Namun, sumber protein hewani cenderung memiliki jumlah protein yang lebih tinggi per porsi yang membantu memenuhi kebutuhan nutrisi.



Kini kamu tidak perlu khawatir mengenai hal tersebut. Berikut ini adalah sumber protein nabati yang paling baik dikonsumsi:

1. Quinoa

Quinoa merupakan biji-bijian yang tidak hanya merupakan protein lengkap tetapi juga mengandung serat. Serat dapat meningkatkan kesehatan usus dengan meredakan sembelit dan dapat membantu pengelolaan berat badan dengan meningkatkan rasa kenyang. Satu cangkir quinoa yang dimasak memiliki delapan gram protein, 222 kalori, dan lima gram serat.

2. Tahu

Tahu juga merupakan sumber protein lengkap yang terbuat dari kedelai. Tahu mengandung mineral penting seperti kalsium dan magnesium, yang berfungsi meningkatkan kesehatan tulang.



Tahu memiliki rasa yang netral. Jadi kamu bisa memasukkannya ke menu makanan dengan mencampurkannya ke dalam hidangan tumis atau menambahkannya ke dalam sup.

3. Tempe

Tempe mirip dengan tahu tetapi terbuat dari kedelai yang difermentasi. Ini sering digunakan sebagai pengganti daging untuk vegan dan vegetarian. Tempe tinggi zat besi, mineral yang seringkali kurang dalam pola makan nabati yang membawa oksigen ke seluruh tubuh.

4. Edamame

Edamame adalah kedelai hijau rebus. Kacang ini tidak hanya sarat dengan protein tetapi rendah kalori dan tinggi serat. Satu cangkir edamame yang dimasak memiliki 19 gram protein, 224 kalori, dan delapan gram serat.

5. Lentil

Lentil adalah sejenis kacang-kacangan yang mengandung pati resisten. Sejenis karbohidrat yang dicerna perlahan dan membantu menjaga kadar gula darah agar tidak melonjak.



Lentil menjadi pilihan yang bagus untuk penderita diabetes. Lentil juga menjadi tambahan yang bagus untuk sup atau semur musim dingin yang hangat, tetapi juga bisa cocok dengan masakan India.

6. Chickpea

Chickpea sejenis kacang-kacangan lainnya yang kaya akan folat, yaitu vitamin B yang dibutuhkan tubuh untuk membuat sel-sel baru. Chickpea adalah bahan utama dalam hummus, jadi makan hummus sebagai saus sayur atau roti panggang adalah cara yang baik untuk menambahkan buncis ke dalam makanan.

