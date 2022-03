Akhirnya Varian Ketiga Omicron 'BA.3' Hadir, Kenali Varian dan Gejalanya

Kasusnya lebih sedikit

(Studi penelitian yang diterbitkan pada 18 Januari 2022 di Journal of Medical Virology telah mengonfirmasi keberadaan sub-garis keturunan BA.3. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Penularan yang cepat

Gejala dan tingkat keparahan

Varian Omicron pertama kali terdeteksi pada November 2021. Dan kini, subvarian BA.3 dari Omicron sudah mulai tampak.Maria Van Kerkhove, Infectious Disease Epidemiologist and Covid-19 Technical Lead di World Health Organization (WHO), mengatakan bahwa ada kesamaan dalam hal keparahan antara subvarian BA.2 dan BA.1 dari Omicron dan menambahkan bahwa di antara semua silsilah Omicron ada juga silsilah BA.3.Ternyata, pandemi ini belum berakhir dan virus korona masih merupakan virus berbahaya yang mengintai di sekitar kita.Perlu dketahui, Omicron termasuk garis keturunan Pango B.1.1.529 dan garis keturunan Pango BA.1, BA.1.1, BA.2 dan BA.3, sesuai informasi WHO.Sebuah studi penelitian yang diterbitkan pada 18 Januari 2022 di Journal of Medical Virology juga telah mengonfirmasi keberadaan sub-garis keturunan BA.3.Studi menemukan bahwa tidak ada mutasi spesifik untuk garis keturunan BA.3 pada protein spike. Sebaliknya, ini adalah kombinasi mutasi pada protein spike BA.1 dan BA.2. Studi tersebut menambahkan bahwa sub silsilah BA.3 pertama kali terdeteksi di barat laut Afrika Selatan.Sebagaimana yang dikutip dari Times of India, penelitian pada 11 Januari 2022 dari total sekuens genom yang dikirimkan ke database GISAID hanya 0,013 persen yang merupakan subvarian BA.3 Omicron dan yang tertinggi adalah BA.1.Studi lebih lanjut menemukan bahwa ada lebih sedikit mutasi pada BA.3 daripada BA.1 dan berspekulasi bahwa hilangnya mutasi mungkin menjadi alasan mengapa BA.3 memiliki jumlah infeksi yang lebih sedikit.BA.3 telah disebut sebagai garis keturunan Omicron yang kurang lazim oleh banyak penelitian. Boleh dibilang BA.3 menyebar dengan kecepatan sangat rendah dan menyebabkan lebih sedikit kasus.Tingkat keparahan yang dimiliki varian virus pada tubuh manusia bergantung pada bagaimana tubuh inang bereaksi terhadap virus. Omicron dianggap sebagai varian virus korona yang lebih ringan di antara semua varian lain yang telah terdeteksi sejauh ini.Selama gelombang ketiga yang terutama disebabkan oleh subvarian BA.1, ada lebih sedikit kasus rawat inap. Namun, varian ini memiliki tingkat penularan yang cepat.Untuk memahami tingkat keparahan varian Omicron, WHO melihat data eksperimental apakah varian ini menyebabkan penyakit parah pada hamster.Berbicara tentang penelitian di Jepang, Maria Van Kerkhove berkata, “Dan ini adalah penelitian eksperimental, khususnya mengamati hamster. Dan apa yang mereka lihat adalah apakah secara eksperimental di dalam hamster.""Ada sinyal yang menyebabkan penyakit yang lebih parah dalam kondisi eksperimental ini. Kami juga melihat tingkat keparahan dalam apa yang kami sebut dunia nyata."Belum banyak yang dikatakan tentang tingkat keparahan yang disebabkan oleh tiga sub varian, kecuali bahwa mereka memiliki tingkat keparahan serupa yang jelas karena mereka berbagi varian induk yang sama.Laporan Januari 2022 di Forbes mengatakan, "Kami menegaskan kembali bahwa BA.1 , BA.2, dan BA.3 berbeda satu sama lain, seperti varian Alpha, Beta, Gamma, dan Delta yang berbeda satu sama lain. Beberapa mutasi juga berbeda di antara ketiganya.""Kami menduga bahwa perbedaan ini akan tercermin dalam karakteristik septik dari setiap varian yang memengaruhi laju pertumbuhan, penekanan kekebalan bawaan, virulensi, dan penghindaran vaksin."Seperti kita ketahui, gejala umum infeksi covid-19 varian Omicron adalah sakit tenggorokan, pilek, bersin-bersin, sakit kepala, nyeri tubuh dan demam ringan. Dan ini semua juga menjadi gejala pada BA.3.