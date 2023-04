6 Minuman Herbal Kala Puasa agar Tetap Terhidrasi

1. Teh mint

(Kamu bisa mengonsumsi air lemon dengan terlebih dahulu meminum air putih, atau buah kurma. Ini karena saat kamu berpuasa selama kurang lebih 13 jam membuat perut kosong dalam waktu yang lama. Foto: Ilustrasi/Dok. Unsplash.com)

2. Air lemon

3. Air kelapa

4. Jus apel, bit, dan wortel

5. Teh herbal

6. Jus mentimun

(TIN)

Tetap terhidrasi ketika berpuasa sangat penting untuk kesehatan . Ya, walaupun selama puasa kita dilarang makan dan minum, kita perlu memastikan agar mendapatkan cukup cairan dan elektrolit.Meskipun air selalu menjadi pilihan yang baik, ada banyak minuman lain yang baik untuk berpuasa yang dapat membantu kamu tetap terhidrasi selama puasa selain air putih.Berikut adalah beberapa daftar pendek dari Ahli Gizi Sapna Jaysingh Patel, Professional Nutritionist dan Lifestyle Coach merekomendasikan minuman berenergi ini untuk berpuasa agar kamu tetap terhidrasi dan berenergi selama bulan Ramadan . Check this out!Seperti yang dinukil dari Only My Health, minuman ini menyegarkan dan dapat membantu kamu tetap terhidrasi selama berpuasa. Ini juga cara yang bagus untuk melawan kelelahan dan mual, yang merupakan efek samping umum dari puasa.Merupakan pilihan lain yang sangat baik untuk tetap terhidrasi selama puasa. Lemon adalah detoksifikasi alami dan dapat membantu mengeluarkan racun dari tubuh. Ini juga tinggi vitamin C, yang dapat membantu meningkatkan tingkat energi kamu. Tapi minum air putih terlebih dahulu ya, saat kamu berbuka puasa jangan langsung meminum air lemon.Air kelapa adalah minuman isotonik alami yang tinggi potasium, magnesium, dan kalsium. Merupakan pilihan yang sangat baik sebagai minuman yang menghidrasi selama puasa dan dapat membantu meringankan gejala dehidrasi Seperti jus buah, apel, bit, dan jus wortel adalah sumber hidrasi dan nutrisi yang baik. Ini meningkatkan kekebalan, mendetoksifikasi organ vital, melindungi mata, memberi kamu kulit bersih, dan ramah jantung.Pendekatan paling efektif untuk tetap terhidrasi dan mencegah penyakit pencernaan adalah minum teh herbal. Alih-alih minum minuman berkafein seperti teh, kopi, dan soda, kamu bisa mengonsumsi teh herbal sepanjang hari.Mereka bersantai dan meremajakan tubuh dan pikiran. Kamu juga dapat menambahkan bahan apa pun yang disuka ke dalam campuran, seperti jahe, cengkih, kapulaga, batang kayu manis, lada hitam, dan lemon.Jus mentimun adalah cara terbaik lainnya untuk tetap terhidrasi selama puasa. Ini tinggi kandungan air, potasium, dan magnesium, yang semuanya membantu kamu tetap terhidrasi. Ini juga rendah kalori dan pilihan yang sangat baik bagi mereka yang mencoba menurunkan berat badan.Apa pun minuman yang dipilih, pastikan kamu minum cukup cairan agar tetap terhidrasi selama berpuasa. Cobalah beberapa minuman ini selama puasa dan lihat mana yang paling cocok untuk kamu. Dan jangan lupa juga untuk banyak minum air putih, ya!