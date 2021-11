5 Minuman Ini Bisa Menurunkan Tekanan Darah Tinggi secara Alami

Ilustrasi-Freepik

Jakarta: Ketika tekanan darah tidak terkendali, maka dapat menyebabkan komplikasi seperti penyakit jantung dan stroke. Salah satu pencegahan untuk melawan tekanan darah tinggi (hipertensi) adalah diet yang dilakukan.



Memilih diet ramah tekanan darah dapat membantu menjaga tekanan darah dalam jumlah sehat. Selain makanan tertentu yang dapat membantu menurunkan tekanan darah, beberapa jenis minuman juga dapat membantu.



Dilansir dari Healthline, berikut ini adalah minuman-minuman yang bisa menurunkan tekanan darah secara alami:

1. Jus tomat

Bukti yang berkembang menunjukkan bahwa minum satu gelas jus tomat per hari dapat meningkatkan kesehatan jantung. Dalam sebuah studi pada 2019, peneliti Jepang mengevaluasi efek meminum satu cangkir jus tomat per hari di antara peserta dengan faktor risiko penyakit jantung. Hasilnya disimpulkan bahwa jus tomat meningkatkan tekanan darah sistolik dan diastolik, serta kolesterol LDL.

2. Jus bit

Sayuran berwarna-warni dan rendah kalori ini tidak hanya mengandung sejumlah vitamin, mineral, dan senyawa tanaman yang meningkatkan kesehatan, tetapi juga dapat membantu menurunkan tekanan darah. Bit kaya akan nitrat diet, senyawa yang diketahui memiliki efek menurunkan tekanan darah.

3. Jus delima

Tidak hanya buah delima yang kaya nutrisi seperti folat dan vitamin C, buah delima juga memiliki efek anti-inflamasi yang kuat. Maka tidak mengherankan jika jus delima dapat berkontribusi pada diet jantung sehat.



Sebuah tinjauan literatur pada 2016, dari delapan uji coba terkontrol secara acak menemukan bahwa, mengonsumsi jus delima dapat membantu menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik.

4. Jus berry

Seperti buah delima, buah beri terutama blueberry dikenal karena sifat antioksidannya. Sebuah tinjauan pada 2020 melaporkan bahwa minum jus cranberry atau ceri dapat meningkatkan tekanan darah. Ulasan lain yang diterbitkan di Nature pada pada 2016 menemukan bahwa mengonsumsi buah beri menurunkan tekanan darah sistolik dan kolesterol LDL.

5. Susu skim

Produk susu rendah lemak seperti susu skim dan yogurt adalah komponen kunci dari strategi diet untuk menghentikan hipertensi. Dalam tinjauan literatur tahun 2011 yang melibatkan 45.000 orang dewasa, para peneliti memeriksa asupan produk susu rendah dan tinggi lemak.



Kemudian melihat bagaimana masing-masing mempengaruhi tekanan darah. Mereka menyimpulkan bahwa konsumsi susu rendah lemak dikaitkan dengan penurunan risiko tekanan darah tinggi.

