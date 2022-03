1. Menjaga penglihatanmu tetap tajam

2. Mencegah demensia

3. Mendukung kesehatan tulang

4. Mengurangi risiko kanker

5. Menurunkan kolesterol

(FIR)

Wortel biasanya identik dengan manfaat bagi kesehatan mata . Wortel juga sangat mudah ditemukan kapan saja, karena pada umumnya produksi wortel tidak bergantung pada musim-musim tertentu.Namun ternyata, wortel tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan mata tetapi juga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Dilansir dari The Healthy, berikut ini adalah beberapa manfaat kesehatan dari mengonsumsi wortel:Wortel tidak akan menyembuhkan masalah penglihatan yang sudah ada sebelumnya, tetapi mereka dapat melindungi terhadap masalah penglihatan yang disebabkan oleh kekurangan vitamin A. Tubuh mengubah beta-karoten menjadi vitamin A, kata Hans Fisher, PhD, seorang profesor emeritus biokimia gizi dari Rutgers University. Wortel bisa mencegah katarak dan degenerasi makula, serta rabun senja.Para peneliti di Jerman menemukan bahwa para partisipan dari studi tersebut yang mengalami demensia ringan dilaporkan memiliki jumlah vitamin C dan beta karoten dalam jumlah yang lebih rendah secara signifikan. Dari hasil tersebut para peneliti menyimpulkan bahwa perubahan diet dengan meningkatkan konsumsi wortel dapat mencegah terjadinya demensia.Wortel juga mengandung sejumlah kecil nutrisi penting lainnya seperti vitamin C (6 miligram per 1 gelas saji dalam keadaan matang) dan kalsium (47 miligram per 1 gelas saji dalam keadaan matang). Banyak orang, terutama wanita pasca-menopause, tidak mendapatkan cukup kalsium, sehingga Fisher menyarankan untuk mengonsumsi wortel untuk membantu mendukung kesehatan tulang.Menurut sebuah studi yang terdapat di American Journal of Cancer Research menemukan bahwa alphacarotene dan bioflavonoid dalam wortel telah dikaitkan dengan risiko kanker yang lebih rendah, terutama kanker paru-paru. Akan tetapi, meskipun wortel berkaitan dengan berkurangnya risiko kanker paru kebiasaan merokok tetap memiliki pengaruh yang cukup besar.Menurut sebuah studi yang terdapat di European Journal of Nutrition, ditemukan bahwa wortel mengandung serat yang larut dalam air dan sejumlah besar pektin yang membuat konsumsi wortel dapat menurunkan tingkat kolesterol yang ada dalam tubuhmu.