5 Jus Buah yang Dapat Bantu Turunkan Kadar Kolesterol

1. Jus tomat

(Polifenol dalam jus apel memiliki peran penting dalam meningkatkan kesehatan paru-paru dan mengurangi risiko terinfeksi penyakit paru. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

2. Jus apel

3. Jus delima

4. Minum jus jeruk

5. Jus buah beri

(TIN)

Kolesterol merupakan zat lilin yang digunakan tubuh untuk membuat sel dan hormon. High-density lipoprotein (HDL) dan low-density lipoprotein (LDL) adalah dua jenis kolesterol yang berbeda.Ketika kadar kolesterol tidak sehat, itu meningkatkan risiko kondisi kesehatan yang serius, seperti stroke atau serangan jantung.Eits, jangan khawatir, untuk menurunkan atau mengontrol kadar kolesterol seseorang, kamu bisa membuat jus buah, lho. Tapi, tidak semua buah bisa kamu konsumsi untuk mengatasi masalah kolesterol yang dimiliki. Pelajari lebih lanjut tentang bagaimana buah dapat membantu menurunkan kolesterol Tomat kaya akan senyawa yang disebut likopen, yang dapat meningkatkan kadar lipid dan mengurangi kolesterol LDL jahat. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa mengolah tomat menjadi jus meningkatkan kandungan likopennya.Seperti dikutip dari News Medical Today, jus tomat juga kaya serat penurun kolesterol dan niasin. Sebuah studi tahun 2015 menemukan bahwa 25 wanita (usia 20-30 tahun) yang minum 280 ml jus tomat setiap hari selama dua bulan mengalami penurunan kadar kolesterol darah.Sebuah apel sehari benar-benar dapat menjauhkan kita dari dokter, atau setidaknya dapat memberi beberapa nutrisi yang sangat membantu. "Apel sangat tinggi pektin , yang merupakan serat larut yang dapat mengikat kolesterol dalam sistem pencernaan, di mana ia membawa kolesterol ke hati untuk eliminasi," ujar Morgyn Clair, MS, RDN, penulis di Fit Healthy Momma.Jus ini mengandung tingkat antioksidan yang lebih tinggi daripada jus buah lain seperti jus blueberry, jeruk, dan cranberry. Ini juga mengandung lebih banyak antioksidan daripada teh hijau (berkisar tiga kali lebih banyak).Sifat antioksidan dapat membantu menurunkan kadar kolesterol LDL. Beberapa penelitian juga menyarankan jus delima dapat membantu menurunkan tekanan darah juga.Perasan segar atau langsung dari karton, jus jeruk dapat menurunkan kolesterol. Melansir dari Eat This, Not That!, peserta dalam penelitian baru-baru ini meningkatkan kadar HDL mereka 21 persen dan menurunkan rasio LDL/HDL mereka 16 persen dengan minum tiga gelas sehari selama sebulan.Berries adalah beberapa buah terbaik untuk menurunkan kolesterol karena kandungan seratnya dan antioksidan yang bermanfaat. "Berry mengandung banyak antioksidan," kata Clair. "Mereka membantu melindungi kolesterol LDL 'jahat' dari oksidasi dalam tubuh dan karenanya melindungi dari efek berbahayanya."