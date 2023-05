Waspada Kolesterol Tinggi Pemicu Jantung Koroner, Ini Tips Mencegahnya

(ROS)

Momen Lebaran telah usai, tetapi sebagian besar makanan khas Lebaran yang disajikan dapat menyebabkan beberapa masalah kesehatan. Salah satunya meningkatnya kadar kolesterol.Seperti diketahui kadar kolesterol yang meningkat dapat menyebabkan tekanan darah tinggi (hipertensi) dan bisa berujung pada penyakit jantung koroner yang hingga kini masih menjadi penyebab utama kematian di Indonesia.Data dari Riset Dasar Kesehatan (Riskesdas), prevalensi penyakit jantung koroner di Indonesia sebesar 0,5 persen pada 2013 dan meningkat menjadi 1,5 persen pada 2018. Angka prevalensi ini berpotensi meningkat. Sebab pada awal 2023, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menyebutkan 14,4 persen penyebab kematian di Indonesia disebabkan oleh penyakit jantung koroner1.Gaya hidup tidak sehat sangat berpengaruh terhadap tingkat kolesterol.“Hidup serba instan, pola makan tinggi lemak, dan jarang berolahraga menjadi beberapa hal pemicu tingkat kolesterol tinggi, terutama banyak terjadi di usia produktif," kata Dokter Spesialis Gizi Klinik dr. Putri Sakti, M. Gizi, Sp. GK, AIFO-K, CBCFF.Perlu adanya kesadaran untuk deteksi dini jika mengalami gejala kolesterol tinggi. Gejala kolesterol tinggi dapat dirasakan jika sudah menumpuk di dinding pembuluh darah yaitu berupa leher, pundak, dan tengkuk terasa pegal, kemudian mudah kram terutama di malam hari, nyeri dada, suka mengantuk, dan mudah lelah."Pahami gejala awal kolesterol tinggi dan segera ambil tindakan seperti cek tingkat kolesterol rutin agar tidak menimbulkan penyakit yang lebih serius,” tutur dr. Putri Sakti.Untuk menjaga kadar kolesterol tetap normal, mengatur pola makan sehat sangat diperlukan. Namun ada kalanya menyantap makanan sehat terasa kurang lezat bagi sebagian orang.“Tidak sulit untuk memulai pola makan yang sehat. Misalnya, ubah dari cara menggoreng dengan minyak yang lebih sehat dan tidak berlebihan, kemudian imbangi dengan buah dan sayur atau dibuat menjadi jus atau dikreasikan dengan yogurt sehingga lebih nikmat dikonsumsi sembari menjaga kesehatan,” kata dr. Putri Sakti.Yogurt sebagai salah satu produk makanan sehat cukup digemari. Berdasarkan analisis dari Spire Research and Consulting, konsumsi yogurt pada 2022 mencapai 28 persen dari total konsumsi dairy produk karena semakin dikenal menjadi produk kesehatan yang mengandung banyak nutrisi.Melihat hal tersebut, Nutrive Benecol yang selama ini hadir dengan varian smoothies, kini menghadirkan inovasi terbarunya yaitu Nutrive Benecol Yogurt.“Nutrive Benecol Yogurt tentunya menambah pilihan masyarakat Indonesia yang selama ini sudah mengenal varian Smoothies. Produk inovasi terbaru ini tentunya berbeda dengan varian smoothies karena mengandung Original Yogurt Fresh dan Yogurt Bubuk dengan kandungan kultur probiotik yang tidak hanya baik untuk pencernaan, tetapi juga bisa membantu menurunkan kolesterol karena kandungan Plant Stanol Esternya sehingga Nutrive Benecol Yogurt menjadi #YogurtEnakTurunkanKolesterol,” kata Brand Manager Nutrive Benecol Dessyana.PT Sanghiang Perkasa (KALBE Nutritionals) melalui salah satu produk unggulannya, Nutrive Benecol, pangan fungsional untuk membantu menurunkan kolesterol, kembali mengingatkan masyarakat Indonesia untuk menerapkan pola hidup sehat.“Momen Lebaran yang belum lama kita rayakan tentu dipenuhi dengan rasa sukacita karena bisa saling bersilaturahmi dengan keluarga besar dan kerabat. Meskipun demikian, beberapa makanan khas Lebaran bisa menyebabkan tingkat kolesterol naik, karena tinggi lemak dan minyak. KALBE Nutritionals khususnya Nutrive Benecol ingin mengajak masyarakat untuk bisa mengontrol kolesterol karena meskipun sudah sadar dan menjalankan pola hidup sehat, belum tentu tingkat kolesterol bisa selalu stabil. Maka dari itu, Nutrive Benecol selalu hadir dan menjadi teman makan enak yang bantu turunkan kolesterol,” ujar Robertus Purba selaku Director of Adult and Specialized Nutrition KALBE Nutritionals, pada acara Halal Bihalal dan Health Talkshow dengan rekan-rekan jurnalis pada Selasa, 16 Mei 2023.Adapun kandungan Plant Stanol Ester (PSE) yang terdapat di produk Nutrive Benecol telah teruji klinis membantu menurunkan kolesterol hingga 10 persen jika dikonsumsi secara rutin dua kali sehari langsung setelah makan. Strukturnya mirip kolesterol dan berfungsi untuk menghalau penyerapan kolesterol di sistem pencernaan.“Kami berharap Nutrive Benecol Yogurt bisa secara luas diterima oleh masyarakat Indonesia karena Nutrive Benecol ini #BukanYogurtBiasa yang memiliki manfaat lebih dibandingkan dengan yogurt biasa, dan langsung hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Tentunya dengan diimbangi dengan gaya hidup sehat dan olahraga, mengontrol kolesterol pasti akan lebih mudah,” kata Dessyana.