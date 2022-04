5 Cara Antiribet Nikmati Kopi Pagi untuk Kesehatan Alami

Simpan biji kopi dengan benar

(Beberapa orang yang mengonsumsi bubuk kolagen mengatakan bahwa mereka merasakan khasiatnya pada area sendi dan tulang yang lebih baik. Foto: Ilustrasi/Freepik.com)

Tambahkan bubuk kolagen

Biji kopi segar yang dipanggang gelap

Buatlah minuman dingin

Tambahkan susu nondairy

Bagi penikmat kopi, menyeruput secangkir minuman berkafein ini merupakan rutinitas pagi yang tidak boleh terlupakan. Pencinta kopi pasti setuju kalau penambah energi adalah salah satu manfaat utama yang dapat diperoleh dari minuman favorit mereka.Belum lagi kandungan antioksidan , dukungan kesehatan otak, dan bantuan kinerja atletik yang ditawarkan kopi. Tubuh benar-benar mendapat manfaat dari satu porsi kopi.Namun, bagaimana bila manfaat kopi ini kamu tingkatkan lagi ke tahap selanjutnya. Menambahkan lebih banyak nilai gizi ke dalam secangkir kopi.Mengutip beberapa cara yang disajikan agar kopi bisa menambah kesehatan alami dari laman Mindbodygreen, kamu bisa meningkatkan kuaitas kopi tidak hanya dari rasa, tapi juga dampaknya terhadap kesehatan kamu.Meski tidak memengaruhi kesehatan, cara biji kopi disimpan dapat memengaruhi rasa. Pendiri dan CEO Kahawa 1893 dan petani kopi generasi ketiga Margaret Nyamumbo sebelumnya mengatakan kepada mindbodygreen."Oksigen, kelembapan, dan cahaya adalah musuh bagi kesegaran kopi. Jadi jauhkan kopi dari unsur-unsur ini!" Sebaiknya, simpan biji kopi segar dalam wadah kedap udara dan buram di pantry, lemari, atau di atas meja.Bubuk kolagen mudah larut ke dalam kopi untuk meningkatkan nilai gizi minuman pagi favorit semua orang. Untuk pencinta kopi krim, ini adalah cara terbaik untuk menciptakan konsistensi yang kaya sambil menstabilkan energi kamu sepanjang hari.Dalam buku "This Is Your Brain on Food," psikiater nutrisi, Uma Naidoo, M.D., merekomendasikan untuk membeli biji kopi segar yang dipanggang gelap untuk mendukung kesehatan otak."Akrilamida, bahan kimia yang terbentuk saat biji kopi dipanggang, dapat menghambat transmisi saraf, menghancurkan neuron dopamin, dan meningkatkan stres oksidatif," tulis Naidoo. Menghindari bahan kimia ini dengan memilih daging panggang yang lebih gelap adalah salah satu cara untuk melindungi kesehatan otak.Kopi seduh dingin memiliki keasaman berkisar 65 persen lebih sedikit daripada kopi panas biasa, kata ahli diet terdaftar Nour Zibdeh, M.S., RDN. Ini dapat membuat usus lebih mudah dan menghilangkan ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan oleh cangkir tradisional. "Kamu dapat memanaskan kembali kopi yang diseduh dingin dalam panci kecil atau microwave," kata Zibdeh.Bukan penggemar kopi hitam tapi tidak bisa mentolerir susu? Masukkan, susu nabati seperti almond, oat, macadamia, jambu mete, rami. Penggantian ini dapat sangat membantu bagi siapa saja yang mengikuti pola makan nabati. Dijamin rasanya sangat enak, terutama dalam latte.Ada banyak cara untuk mengoptimalkan kopi pagi (atau sore hari). Cukup mengubah cara membeli, menyimpan, dan menyiapkan biji kopi dapat membantu meningkatkan rasa kopi hitam.Bagi mereka yang membutuhkan sedikit penambah rasa tanpa tambahan gula, menggabungkan kolagen atau susu nondairy dapat meningkatkan kesehatan dan rasa.