Terus Merebak, Masker Jenis Ini Paling Ampuh Cegah Omicron

Cara memakai masker yang benar

Jakarta: Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) menyarankan untuk menggunakan masker yang lebih protektif untuk mencegah penularan varian Omicron . Masker N95 atau KN95 dinilai paling ampuh."Omicron benar-benar telah mengubah bagaimana kita perlu melindungi diri kita dari penyakit ini," kata Dr. Mohammad Sobhanie, seorang dokter penyakit menular di Ohio State University Wexner Medical Center, dilansir dari Time, Minggu, 16 Januari 2022.Sebuah studi baru-baru ini yang diterbitkan dalam jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences memperkirakan bahwa risiko penularan covid-19 berkurang hingga 75 kali lipat ketika orang sakit dan seseorang di dekatnya sama-sama mengenakan masker ala N95.Tinjauan penelitian yang diterbitkan pada tahun 2021 itu menemukan bahwa masker N95 mengurangi separuh risiko petugas kesehatan terkena covid-19, dibandingkan dengan masker bedah.Baca: udah 725 Kasus, Simak 5 Cara Melindungi Diri dari Omicron! "Masker N95 yang dipasang dengan baik akan menjadi masker filter kualitas tertinggi yang bisa Anda pakai," tutur Emily Sickbert-Bennett, direktur pencegahan infeksi di UNC Medical Center.Jika Anda tak menggunakan masker N95 atau KN95, pastikan masker tersebut pas di wajah dan tanpa celah yang signifikan di bagian samping, atas, dan bawa wajah.Caranya dengan mengikat simpul tali masker di telinga atau mengencangkannya. Anda juga bisa mengenakan masker kain sebagai lapis kedua untuk meningkatkan perlindungan."Efektivitas masker adalah kombinasi dari bagaimana bahan menyaring dan bagaimana masker itu cocok dengan wajah Anda," kata Sickbert-Bennett.