Ini 5 Jenis Keju yang Sehat

(Feta cheese. Foto: Dok. Ied.eu)

1. Feta cheese

(Goat cheese. Foto: Dok. Thepracticalkitchen)

2. Goat cheese

(Ricotta cheese. Foto: Dok. Utahfarmbureau)

3. Ricotta cheese

(Swiss cheese. Foto: Dok. Abc7news)

4. Swiss cheese

(Cheddar cheese. Foto: Dok. Rumwellfarmshop)

5. Cheddar cheese

(TIN)

Makan keju bisa menjadi bagian dari diet sehat . Tetapi beberapa keju, bisa mengandung natrium dan pengawet yang tinggi. Ditambah lagi, keju mengandung sangat sedikit nutrisi bermanfaat seperti protein.Namun, ada banyak keju yang lebih sehat di luar sana yang dapat memenuhi asupan vitamin dan mineral penting untuk diet yang seimbang dan sama lezatnya. Berikut adalah jenis-jenis keju yang lebih sehat:“Feta cheese secara tradisional dibuat dari susu kambing atau domba,” kata Liz Weinandy, MPH, RDN dari The Ohio State University Wexner Medical Center.Ini bermanfaat bagi orang yang intoleransi laktosa karena feta kekurangan kasein, protein utama dalam susu sapi yang tidak mudah dicerna oleh penderita intoleransi laktosa . Selain itu, keju feta kaya akan mineral fosfor yang bagus untuk kesehatan, tulang dan gigi yang kuat.“Goat cheese adalah jenis keju lembut dengan rasa ringan dan netral yang dapat dipadukan dengan baik dengan makanan manis atau gurih,” kata Kathy Siegel, MS, RDN, seorang konsultan nutrisi. Selain itu, dia mengatakan susu kambing memiliki lebih sedikit laktosa daripada susu sapi, jadi lebih aman dikonsumsi oleh orang-orang dengan intoleransi laktosa.Ricotta cheese terbuat dari protein whey, yang mengandung asam amino yang bermanfaat untuk kesehatan dan pertumbuhan otot. "Ricotta diproduksi dengan memanaskan susu sampai dadih dan whey terpisah, dan kemudian memanaskan kembali whey untuk membuat keju yang lembut dan berbutir," kata Siegel.“Dibandingkan dengan keju lainnya, Swiss cheese secara alami lebih rendah sodium,” kata Siegel. Itulah mengapa keju ini menjadi pilihan yang baik untuk orang dengan hipertensi atau berisiko penyakit jantung. Menurut FDA, orang dewasa harus membatasi asupan natrium mereka hingga kurang dari 2.300 mg per hari.“Cheddar biasanya menua secara alami,” kata Siegel. Ini bermanfaat bagi mereka yang sensitif terhadap laktosa karena semakin lama usia keju, semakin banyak sisa laktosa yang terurai. Plus, jenis keju ini tinggi kalsium. Dan kalsium sangat penting untuk kesehatan tulang.Hi Sobat Medcom, terima kasih sudah menjadikan Medcom.id sebagai referensi terbaikmu. Kami ingin lebih mengenali kebutuhanmu. Bantu kami mengisi angket ini yuk https://tinyurl.com/MedcomSurvey2021 dan dapatkan saldo Go-Pay/OVO @Rp50 ribu untuk 20 pemberi masukan paling berkedan. Salam hangat.