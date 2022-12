Profesor Neurologi: Inilah 7 Kebiasaan Terburuk untuk Otak Manusia

1. Tidak berolahraga

(Arthritis Foundation menyarankan berjalan setiap hari secara moderat sedikitnya 30 menit per hari untuk mengurangi sakit pada sendi, juga kaku dan peradangan. Foto: Ilustrasi/Dok. Pexels.com)

2. Duduk sepanjang hari

3. Makanan cepat saji dan minuman manis

4. Tidak menjaga tekanan darah

5. Tidur tidak berkualitas

6. Banyak stres

7. Tidak mengisi waktu luang

Jika kamu menganggap setiap ulang tahun sebagai berkah, ada pilihan sederhana yang dapat dilakukan setiap hari untuk menua dengan baik."Dan sama seperti mengikuti praktik untuk membantu kulit atau jantung, kamu menua dengan sehat," kata Joe Verghese, MBBS, MS, seorang profesor neurologi dan direktur pendiri Pusat Penuaan Otak Montefiore-Einstein di New York City.“Banyak penelitian menunjukkan bahwa gaya hidup sehat dan terlibat dalam aktivitas yang merangsang secara kognitif memiliki efek yang sangat kuat dalam memperlambat laju penurunan kognitif dan mencegah demensia,” tambahnya.Di sisi lain, beberapa kebiasaan yang sering dilakukan dapat membuat seseorang lebih rentan terhadap masalah memori dan kognisi. Inilah yang dikatakan Verghese melalui The Healthy tentang kebiasaan terburuk yang tidak begitu bermanfaat bagi otak, dan apa yang bisa kamu lakukan untuk mengatasinya sekarang.Tidak mendapatkan aktivitas fisik yang cukup dapat mempercepat penurunan kognitif dan umumnya menua melebihi usia kita sebenarnya. Berolahraga dapat mencegah sebagian dari penurunan ini.Satu ulasan tahun 2020 di Pengobatan Pencegahan menyoroti sebuah penelitian yang menemukan penurunan kognitif terjadi dua kali lipat di antara orang dewasa yang tidak aktif berusia 45 tahun ke atas, dibandingkan dengan orang dewasa yang aktif.Penelitian lain mendukung premis tersebut, termasuk studi tahun 2022 yang menemukan aktivitas fisik bermanfaat bagi hippocampus, bagian otak yang penting untuk memori.Apa yang harus dilakukan: "Lakukan sesuatu yang sederhana seperti berjalan kaki," tegas Art Kramer, PhD, direktur pendiri Pusat Kognitif dan Kesehatan Otak di Northeastern University di Boston.Orang Amerika lebih sering duduk-duduk di depan layar, entah saat bekerja atau tidak. Menurut sebuah penelitian American Medical Association tahun 2019, non-aktivitas ini dapat menyebabkan perubahan otak yang terkait dengan ingatan yang memburuk.Apa yang harus dilakukan: Bangun dan berjalan berkisar lima menit setiap jam. Dalam studi kedokteran olahraga tahun 2019, aspek fungsi kognitif meningkat di antara peserta yang menghentikan periode duduk lama.Pola makan pasti bisa merusak jantung juga bisa merusak otak. Menurut sebuah studi Alzheimer tahun 2017, orang yang minum lebih dari satu minuman manis setiap hari memiliki volume otak yang lebih kecil dan skor tes memori yang lebih sedikit, yang keduanya dapat mengindikasikan potensi penyakit Alzheimer di masa depan.Penelitian juga memberi tahu kita bahwa pola makan yang sehat dapat menjaga fungsi otak, termasuk memori dan kecepatan pemrosesan.Apa yang harus dilakukan: National Institutes of Health menunjuk pada diet Mediterania sebagai salah satu yang juga baik untuk otak. Diet ini mengutamakan sayuran, biji-bijian, ikan, dan minyak zaitun. Diet DASH (Pendekatan Diet untuk Menghentikan Hipertensi) adalah pilihan bagus lainnya.Jantung sehat bermanfaat bagi otak. Daftar teratas adalah mempertahankan tekanan darah normal. Baik tekanan darah tinggi maupun rendah dapat mengganggu fungsi kognitif.Yang harus dilakukan: Lakukan langkah-langkah untuk menjaga tekanan darah kurang atau lebih dari 120/80 mmHg, yang dianggap normal.Kurang tidur akan berisiko tidak hanya berkabut keesokan harinya, tetapi juga penurunan fungsi mental dalam jangka panjang. Jika sangat lelah, akan mengganggu fokus yang sama seperti saat tidur dan berolahraga.Yang harus dilakukan: Bagi orang dewasa harus tidur setidaknya tujuh jam setiap malam, ujar Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit.Berbagai penelitian telah menghubungkan neurotisme dengan penurunan kognitif dan bahkan risiko demensia yang lebih besar. Stres kronis juga dikaitkan dengan volume otak yang lebih kecil.Yang harus dilakukan: Cobalah untuk rileks. Semakin banyak peneliti yang mencari kesadaran, yoga, dan T'ai Chi untuk mengurangi efek stres pada pikiran dan tubuh Sebuah studi yang diterbitkan dalam peer-reviewed New England Journal of Medicine diikuti lebih dari 450 orang berusia di atas 75 tahun selama lima tahun dan menemukan bahwa mereka yang terlibat dalam kegiatan rekreasi seperti permainan papan, membaca, menari dan bermain alat musik lebih kecil kemungkinannya untuk mengembangkan demensia daripada rekan mereka yang kurang aktif.Yang harus dilakukan: Temukan aktivitas yang menarik minat, dan lakukan beberapa kali setiap minggu. Lebih baik lagi, gabungkan aktivitasnya teka-teki silang plus catur, plus memainkan alat musik. Pastikan semuanya tetap menantang.