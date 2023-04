5 Bahan Smoothie Anti-Peradangan untuk Tingkatkan Kesehatan

1. Alpukat

Mengutip studi terbitan Advances in Nutrition (2019), bluberi mengandung antosianin sebesar 487 mg per 100 gramnya. Karena mengandung antioksidan yang melimpah, bluberi bermanfaat melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat stres oksidatif.

Peradangan merupakan proses penting yang membantu tubuh mempertahankan diri dan sembuh. Peradangan sendiri ada dua jenis, kronis dan akut. Peradangan akut adalah kemerahan atau bengkak akibat cedera baru-baru ini. Sebaliknya, peradangan kronis sering kali disebabkan oleh penyakit atau stres yang terus-menerus.Jenis peradangan dalam tubuh ini dapat berisiko lebih tinggi terkena penyakit kronis termasuk kanker, penyakit jantung, artritis, depresi, Alzheimer, dan penyakit Parkinson."Mencampur dan mencocokkan buah dan sayuran berwarna tua yang Anda sukai adalah cara yang bagus untuk menambahkan bahan smoothie anti inflamasi ke camilan atau makanan kamu," jelas Jenna Werner, R.D., pencipta Happy Strong Healthy di West Orange, New Jersey.Ya, smoothie dapat dijadikan antiperadangan, dengan catatan bergizi dan bernutrisi. Berikut smoothie yang bisa kamu konsumsi!Seperempat buah ukuran sedang alpukat memberikan dosis sehat lemak tak jenuh tunggal yang baik untuk kamu. "Lemak dari alpukat dapat membuat kamu tidak lapar di antara waktu makan, dan membantu mengurangi peradangan alami yang terjadi akibat olahraga intens dan aktivitas umum," ujar Rachel Fine, R.D., ahli diet terdaftar kepada Better Home&Gardens.Kamu bisa menikmati setengah cangkir berry untuk memeroleh serat dalam tubuh. Serat membantu memperlambat penyerapan gula secara keseluruhan ke dalam tubuhmu, mendorong pelepasan energi yang lebih mantap. Raspberry, blackberry, blueberry, dan stroberi termasuk di antara buah-buahan dengan serat tertinggi dan mudah ditambahkan ke smoothie anti-inflamasi sebagai pemanis alami.Masukkan segenggam atau secangkir sayuran hijau ke dalam smoothie anti-inflamasi untuk meningkatkan vitamin dan mineral, seperti vitamin C dan zat besi. Sebagian besar dari kita kesulitan untuk mengonsumsi sayuran non-tepung yang cukup, seperti bayam atau kangkung.Campuran ini sangat cocok untuk smoothie dan buahnya dapat menutupi rasanya. Smoothies matcha, camapuran banyak bayam bersama pisang kaya potasium dan teh matcha dapat meningkatkan kesehatan . Atau smoothie blueberry-nanas untuk peradangan juga sangat ideal jika kamu mencoba membuat makanan menjadi hijau.Satu sampai dua sendok makan biji-bijian seperti chia dan rami menawarkan lemak yang menyehatkan jantung, protein vegetarian, dan serat makanan. Chia seed dalam smoothie anti-inflamasi mengandung serat larut yang tinggi, yang membantu menjaga gula darah dan mempertahankan energi."Mereka juga merupakan sumber kalsium yang bagus, yang sangat penting untuk tulang yang kuat," tambah Fine. Rami adalah tambahan smoothie untuk peradangan yang membantu melawan radikal bebas, yang dapat terakumulasi dari aktivitas fisik yang berat.Setengah sampai satu sendok teh, kayu manis, kunyit, dan jahe dicampur air hangat bisa menjadi rempah-rempah antiperadangan yang paling mudah. Atau, cobalah smoothie pisang-kayu manis, kunyit-santan, atau jahe-nanas bisa kamu buat sendiri.Pola makan yang baik, dengan dorongan dari smoothie yang melawan peradangan ini, dapat membuat perbedaan nyata dalam kesehatan kamu secara keseluruhan.