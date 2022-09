Meditasi

Pola makan berbasis tumbuhan

(Salad. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Bergerak

(Berhenti merokok merupakan cara efektif menurunkan hipertensi. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)



Prioritaskan tidur yang baik

Berhenti merokok

Tekanan darah tinggi, yang dikenal sebagai hipertensi dapat menyebabkan serangan jantung dan stroke jika tidak ditangani. Untungnya, menjaga tekanan darah dalam kisaran yang sehat dapat dikelola hanya dengan beberapa perubahan gaya hidup. Berikut adalah lima gaya hidup yang bisa dilakukan untuk menurunkan tekanan darah, dilansir dari Eat This Not That:Ini merupakan metode yang sangat efektif untuk menghilangkan stres dan dapat membantu menurunkan tekanan darah. "Menambahkan obat transendental kira-kira setara dengan menambahkan agen antihipertensi kedua ke rejimen seseorang. Dan untuk sekarang, ini lebih aman dan tidak merepotkan," ujar Dr. James W. Anderson, profesor kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Kentucky kepada Eat This, Not That!Penelitian menunjukkan bahwa pola makan nabati dapat menurunkan tekanan darah, bahkan dengan sedikit susu dan daging."Penurunan skala tekanan darah yang disebabkan oleh konsumsi makanan nabati yang lebih tinggi, bahkan dengan produk hewani yang terbatas akan menghasilkan pengurangan 14 persen pada stroke, pengurangan sembilan persen dalam serangan jantung dan pengurangan tujuh persen dalam kematian secara keseluruhan," jelas Joshua Gibbs, dari University of Warwick School of Life Sciences. Ingat, setiap perubahan menuju pola makan nabati adalah hal yang baik.Olahraga teratur sangat bagus untuk kesehatan jantung dan menurunkan tekanan darah. "Kamu harus memperhatikan pernapasan. Berfokus pada kontrol napas akan membantu menghilangkan peningkatan tekanan darah yang signifikan. Dengan pemanasan dan pendinginan, kamu juga dapat menghindari perubahan tekanan darah yang drastis," papar ahli fisiologi latihan klinis Laura Gray, ACSM-CEP, MS.Ini memungkinkan tubuh menyesuaikan diri untuk berolahraga dengan memungkinkan peningkatan bertahap dalam denyut jantung dan tekanan darah. Untuk memulainya, bernapaslah di awal aktivitas dan lakukan pendinginan saat akhir olahraga untuk mencegah hipotensi (tekanan darah rendah).Studi menunjukkan hubungan antara tidur siang dan tekanan darah tinggi. "Ini mungkin karena, meskipun tidur siang itu sendiri tidak berbahaya, banyak orang yang tidur siang mungkin melakukannya karena kurang tidur di malam hari.Tidur yang buruk di malam hari dikaitkan dengan kesehatan yang lebih buruk, dan tidur siang tidak cukup untuk menebusnya," jelas pakar tidur Michael A. Grandner, PhD, rekan penulis skor kesehatan kardiovaskular Life's Essential 8 baru dari American Heart Association.Menurunkan tekanan darah hanyalah salah satu dari banyak manfaat kesehatan dari berhenti merokok. "Nikotin dalam rokok dapat meningkatkan tekanan darah, meningkatkan risiko serangan jantung atau stroke," tandas Thiviyanath Sellathurai, MD.Ia menambahkan 20 menit setelah rokok terakhir, tekanan darah mulai normal. Pikiran untuk berhenti merokok bisa menakutkan, tetapi tidak harus begitu. Sebelum berhenti, buatlah rencana. Lakukan dengan perlahan.Ingat, selain perubahan gaya hidup, kamu juga harus tetap konsultasi kepada dokter untuk memastikan kesehatan diri sendiri.