5 Manfaat Kesehatan dari Vitamin A, Salah Satunya Mengobati Jerawat

Ilustrasi-Freepik

Jakarta: Vitamin A adalah vitamin esensial yang larut dalam lemak. Vitamin A membantu mata, sistem kekebalan, dan organ berfungsi dengan baik. Kamu bisa mendapatkan vitamin A melalui sumber makanan hewani dan nabati.



Berikut ini adalah 5 manfaat vitamin A bagi kesehatan:

1. Menjaga kesehatan mata

"Vitamin A juga berperan dalam melindungi kornea, lapisan luar mata yang jernih. Hal ini dapat mengurangi risiko berkembangnya katarak, yang menyebabkan penglihatan menjadi buram," kata Julienna Hever, MS, RD, CPT, ahli diet terdaftar.



Berdasarkan studi dari Age-Related Eye Disease, yang disponsori oleh National Eye Institute, suplemen vitamin A selain vitamin lain yang memiliki antioksidan dan zinc, dapat melindungi kesehatan mata pada mereka yang menderita penyakit tertentu.

2. Membantu fungsi sistem imun tubuh

Vitamin A dibutuhkan oleh sistem kekebalan tubuh untuk memelihara dan memperkuat epitel dan jaringan mukosa yang melapisi sebagian besar organ kita.



Vitamin A juga memiliki sifat antioksidan. Antioksidan mencegah sel menjadi rusak dalam proses yang dikenal sebagai stres oksidatif. Kerusakan sel yang berkelanjutan akibat stres oksidatif dapat menyebabkan penyakit kronis seperti kanker, penyakit jantung, dan kehilangan penglihatan.

3. Mendukung fungsi organ

Berdasarkan sebuah ulasan pada 2018 yang diterbitkan di Nutrients, vitamin A memainkan peran integral dalam perkembangan dan pematangan jaringan paru-paru. Sehingga meningkatkan fungsi paru-paru secara keseluruhan.



Ulasan yang sama menemukan bahwa, kekurangan vitamin A dikaitkan dengan peningkatan risiko mengembangkan masalah paru-paru. Di antaranya asma dan infeksi saluran pernapasan seperti pneumonia dan flu.

4. Turunan vitamin A dapat mengobati jerawat

Jenis vitamin A yang disebut retinol dianggap sebagai salah satu perawatan topikal terbaik untuk jerawat. Faktanya, pedoman perawatan dan pengobatan jerawat yang ditetapkan oleh Journal of American Academy of Dermatology menyarankan, penggunaan retinoid topikal atau produk retinol sebagai lini pertama pengobatan untuk jerawat ringan hingga parah.

5. Membantu kehamilan yang sehat

Mendapatkan cukup, tetapi tidak terlalu banyak, vitamin A selama kehamilan penting untuk perkembangan janin. Namun, World Health Organization (WHO) merekomendasikan suplementasi vitamin A untuk wanita hamil di daerah di mana kekurangan vitamin A dianggap sebagai masalah kesehatan masyarakat yang parah. Sebab terlalu banyak vitamin A bisa menyebabkan cacat lahir.

(FIR)