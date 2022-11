Komentar Negatif Orang Bikin Imun Kamu Turun, Begini Cara Mengatasinya

(FIR)

: Kamu mungkin pernah mendapatkan sindiran atau komentar negatif atas gaya hidup yang kamu adopsi. Membiarkan komentar itu berlalu ditelan waktu adalah cara tepat.Karena, jika kamu memasukkan ke dalam hati omongan miring atau komentar negati, dapat memengaruhi daya tahan tubuh dan imun kamu.Dan, jika kondisi itu dapat terjadi, ditambah banyaknya aktivitas sehari-hari, serta cuaca saat ini yang kian tak menentu, bisa berbahaya bagi kesehatan tubuhmu."Karena nyatanya dengan kehidupan sosial yang ada, tidak menutup kemungkinan terjadi penyebaran penyakit ataupun nge-drop saat sampai rumah disebabkan karena kita belum imun," ujar Dokter Fatimah Pitaloca dalam Instagram Live Pharmaton x Guardian, dikutip Jumat (4/11/2022).Lebih lanjut, dr. Fatimah memaparkan, idealnya kebutuhan tubuh dan imunitasmu sehari-sehari didapat dari makanan. Antara lain dari sayuran dan buah yang harus tercukupi setiap harinya."Idealnya kalau kita makan dalam 1 piring, nasinya hanya 1/4 lauknya 1/4, sayur dan buahnya 1/2 dan itu dikonsumsi dalam sehari-hari," tutur dr. Fatimah.Namun jika dalam kondisi tertentu, di mana gizi dalam makanan tidak terpenuhi, lanjutnya, kamu boleh mengonsumsi vitamin dan mineral untuk memenuhi gizi dalam tubuh sesuai dosis yang dibutuhkan."Salah satunya yaitu dengan mengonsumsi suplemen yang mengandung vitamin C dan zinc," ucap dr. Fatimah.Adapun salah satu suplemen yang mengandung vitamin C dan zinc sendiri ialah Pharmaton Immune. Suplemen ini disebut mampu menjaga tubuh orang yang mengonsumsinya tak drop."Jangan khawatir tubuh drop, karena sekarang kamu bisa pemenuhi kebutuhan vitamin C dan zinc untuk tingkatkan imunitas tubuhmu agar tidak gampang sakit karena tubuh #UdahImun!" tulis akun Instagram @pharmatonidn dalam unggahannya.