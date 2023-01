Influenza Tipe A vs Influenza Tipe B, Mana yang Lebih Buruk?

Manakah yang menyebabkan pandemi?

(Seperti SARS-CoV-2, virus penyebab covid-19, baik flu A maupun B menyebar dari orang ke orang melewati tetesan yang dikeluarkan saat seseorang bersin, batuk, atau bahkan hanya berbicara. Foto: Ilustrasi/Dok. Pexels.com)

Apakah vaksin flu mencakup A dan B?

Gejala influenza A dan B

Penularan influenza A dan B

(TIN)

Penting untuk diketahui bahwa suntikan flu sederhana dapat mengurangi risiko sakit parah akibat flu. Namun begitu, kamu juga harus mengetahui tentang jenis-jenis flu dan bagaimana pengaruhnya terhadap tubuh. Termasuk, persamaan, perbedaan, dan cara vaksin mengatasi keduanya.Sebenarnya, ada empat jenis virus influenza, A, B, C, dan D. Influenza C biasanya hanya menyebabkan penyakit ringan, sedangkan D kebanyakan menyerang hewan, terutama sapi. Versi influenza A dan B yang dapat menginfeksi manusia memiliki protein yang berbeda dan berperilaku sedikit berbeda.Influenza A cenderung bermutasi dengan cepat sementara influenza B stabil dari tahun ke tahun. Artinya tidak banyak berubah, jelas Joshua Septimus, profesor kedokteran klinis MD di Houston Methodist."Influenza A adalah satu-satunya jenis virus flu yang dapat menyebabkan pandemi," kata Beth Oller, MD, seorang dokter keluarga di Stockton, Kansas. Pandemi flu adalah saat virus influenza jenis baru muncul - yang kebanyakan orang tidak kebal terhadapnya - dan menyebar ke seluruh dunia. Itu sebagian karena influenza A tidak hanya menginfeksi manusia tetapi juga burung, babi, dan hewan lain (bahkan paus).Dengan begitu, influenza A memiliki kecenderungan untuk berubah jauh lebih cepat daripada flu B. Virus-virus baru yang belum pernah ditemui oleh sistem kekebalan kita inilah yang berpotensi berubah menjadi pandemi. Itulah yang terjadi dengan flu babi H1N1 pada dan pandemi flu Spanyol 1918.Ya. Karena strain virus flu yang beredar di populasi berubah setiap tahun (terutama A), produsen harus membuat vaksin baru setiap musim. Sebagian besar vaksin saat ini adalah "quadrivalent", yang berarti mencakup empat jenis, kata Dr Oller. Ini hampir selalu dua virus flu A dan dua virus B.Dulu, seperti yang dinukil laman The Healthy, ada kebijaksanaan yang diterima bahwa flu A lebih buruk dan flu B tidak seburuk itu, tetapi baru-baru ini terbukti tidak benar. Gejala flu keduanya, yang meliputi sakit kepala, demam, nyeri tubuh, dan malaise (lelah, tidak nyaman, dan kurang enak badan). Influenza A dan B juga memiliki kemungkinan komplikasi yang sama dari flu, termasuk potensi risiko kematian.Seperti SARS-CoV-2, virus penyebab covid-19, baik flu A maupun B menyebar dari orang ke orang, hingga jarak berkisar enam kaki (1,8 meter). Virus melewati tetesan yang dikeluarkan saat seseorang bersin, batuk, atau bahkan hanya berbicara. Kamu juga bisa terkena flu dengan menyentuh sesuatu yang mengandung virus (seperti meja atau ponsel) lalu menyentuh mulut, hidung, atau mata, tetapi ini tidak umum.Kamu bisa menyebarkan virus sehari sebelum memiliki gejala, tetapi paling menular dalam tiga atau empat hari pertama setelah gejala muncul. Kamu juga dapat menularkan virus hingga seminggu setelah gejala flu - sakit kepala, nyeri, dan gejala lainnya - hilang. Baik A dan B sama-sama menular dan mudah menyebar.