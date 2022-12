Kolesterol Tinggi, Lakukan 6 Olahraga Ini untuk Menurunkannya

1. Lari atau joging

2. Jalan cepat

(Bersepeda juga membantu membakar kalori serta meningkatkan metabolisme. Hal ini sangat cocok bagi kamu yang sedang menjalani program diet lho! Foto: Ilustrasi/Dok. Unsplash.com)

3. Bersepeda

4. Berenang

5. Angkat beberapa beban

6. Yoga

(TIN)

Saat didiagnosis memiliki kolesterol tinggi, kemungkinan dokter akan memberikan saran untuk berolahraga. Pasalnya, selain memperbaiki pola makan , olahraga merupakan salah satu perubahan gaya hidup paling efektif yang bisa dilakukan untuk membantu menurunkan angka kolesterol secara alami. Dengan kata lain, olahraga membantu meningkatkan kadar kolesterol baik HDL.Pada tahun 2002, peneliti dari Duke University Medical Center menemukan bahwa olahraga meningkatkan jumlah dan ukuran partikel yang membawa kolesterol ke seluruh tubuh. Jadi, cobalah untuk melakukan setidaknya 30 menit latihan rutin setiap hari.Olahraga apa pun lebih baik daripada tidak sama sekali. Berikut olahraga yang telah terbukti efektif dalam mengurangi kadar kolesterol dalam penelitian.Jika persendian dalam kondisi yang baik dan kamu menikmati joging, ini merupakan latihan yang bagus untuk menurunkan kolesterol dan mengatur berat badan. Joging ringan sejauh beberapa km mungkin lebih baik untuk menurunkan kolesterol daripada lari cepat di sekitar blok.Dalam sebuah studi tahun 2013 yang diterbitkan di Archives of Internal Medicine, para peneliti melaporkan bahwa pelari jarak jauh menunjukkan peningkatan kadar kolesterol HDL yang jauh lebih baik daripada pelari jarak pendek.Seiring bertambahnya usia, jalan kaki sering kali bisa menjadi olahraga yang jauh lebih baik dalam hal melindungi kesehatan sendi. Hal ini telah dikabarkan pada tahun 2013 dalam jurnal Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular BiologyTrusted Source.Mereka membandingkan puluhan ribu pelari dengan jumlah pejalan kaki yang sama. Orang-orang yang mengerahkan tingkat energi yang sama saat berolahraga mengalami manfaat yang sama, apakah mereka berjalan atau berlari. Termasuk, mengurangi risiko kolesterol tinggi dan tekanan darah tinggi.Melansir dari Healthline, jika mengalami masalah persendian, pilihan bersepada mungkin lebih baik. Para ilmuwan melaporkan dalam Jurnal Asosiasi Jantung Amerika bahwa orang yang bersepeda ke tempat kerja lebih kecil kemungkinannya untuk mengembangkan kolesterol tinggi dibandingkan mereka yang tidak. Studi kedua menemukan bahwa bersepeda mengurangi risiko penyakit jantung.Dalam sebuah studi tahun 2010, para peneliti menemukan bahwa berenang meningkatkan berat badan, distribusi lemak tubuh, dan kadar kolesterol LDL lebih baik daripada berjalan.Para peneliti juga melihat efek menguntungkan dari berenang pada pria di International Journal of Aquatic Research and Education.Mereka menemukan bahwa perenang memiliki risiko kematian 49 sampai 53 persen lebih rendah dari penyebab apa pun daripada pria yang tidak banyak bergerak, pejalan kaki, atau pelari.Ini adalah jenis olahraga yang paling sering direkomendasikan untuk mengurangi risiko penyakit jantung. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa latihan ketahanan juga sangat bermanfaat bagi mereka yang memiliki kolesterol tinggi.Latihan ketahanan juga dapat membantu melindungi kesehatan jantung. Di Kesehatan Masyarakat BMC, para ilmuwan melaporkan bahwa menggabungkan latihan ketahanan dan aerobik membantu orang menurunkan lebih banyak berat badan dan lemak daripada keduanya saja. Kombinasi tersebut juga menciptakan peningkatan kebugaran kardiovaskular.Studi menunjukkan, yoga dapat mengurangi risiko penyakit jantung. Dalam beberapa kasus, hal itu dapat secara langsung mempengaruhi kadar kolesterol.Para peneliti melaporkan di Jurnal Jantung India bahwa program yoga tiga bulan membantu mengurangi kolesterol total dan kolesterol LDL. Ini juga meningkatkan kadar kolesterol HDL pada penderita diabetes.Dalam ulasan studi besar yang diterbitkan dalam European Journal of Preventive Cardiology, mereka yang berlatih yoga secara teratur menunjukkan peningkatan kolesterol LDL, kolesterol HDL, dan tekanan darah yang signifikan dibandingkan mereka yang tidak berolahraga.Yang penting adalah melakukan setidaknya 30 menit latihan intensitas sedang setiap hari, dengan latihan ketahanan dua kali seminggu. Di manapun kamu berada, bangun, dan bergerak!