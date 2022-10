3 Berita Terpopuler Gaya: Manfaat Garam Hitam Hingga Money Heist Challenge dalam Belanja

1. 7 Manfaat Garam Hitam yang Jarang Diketahui

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa tubuh manusia membutuhkan 5 gram natrium atau garam per hari. Nah, garam yang paling umum digunakan untuk membumbui makanan adalah garam putih.Namun, garam putih dianggap tidak aman dan sehat karena dapat meningkatkan kemungkinan risiko batu ginjal, sakit kepala, gagal jantung, tekanan darah tinggi, stroke, kembung, dan lain sebagainya.Oleh karena itu, untuk menghindari munculnya beberapa penyakit tersebut, kamu disarankan untuk mengganti asupan garam dengan jenis yang lebih sehat.Deepti Lokeshappa, Msc Food Science and Nutrition, Senior Consultant-Clinical Nutritionist, Motherhood Hospital, India, mengatakan garam hitam adalah salah satu bahan dalam makanan yang nilai gizinya sangat jarang dibahas.Padahal, garam hitam memiliki ragam manfaat yang justru lebih tinggi daripada garam putih. Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Senin, 9 Oktober 2022:Dinukil dari Sehatq, tinjauan dari dr. Reni Utari, garam hitam mengandung kadar kalium yang cukup signifikan. Mineral tersebut dapat membantu otot-otot di dalam tubuh untuk bekerja dengan baik dan benar.Jika kamu sering mengalami kejang otot, mengonsumsi garam hitam dipercaya bisa menjadi solusinya. Namun, belum ada studi yang bisa mendukung klaim ini. Berkonsultasilah dulu pada dokter sebelum mencobanya.Selengkapnya klik di sini Tanggal 10 Oktober 2022 diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Sekarang dengan mudahnya akses informasi sudah banyak yang mengerti tentang kesehatan mental dan cara menjaganya.Namun, tidak sedikit pula yang masih bingung tentang kesehatan mental. Lalu apa itu kesehatan mental? Menurut WHO, kesehatan mental adalah kondisi sejahtera dimana individu mampu menyadari menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal, dapat bekerja secara produktif dan bermanfaat, dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya.Melansir laman Kementerian Kesehatan, kesehatan mental yang baik ialah kondisi batin dalam keadaan tentram. Kondisi tersebut membuat seseorang dapat menikmati kehidupannya sehari-hari dan menghargai orang lain.Selengkapnya klik di sini Banyak cara untuk memeriahkan Halloween sepanjang Oktober ini. Salah satunya kamu bisa berperan layaknya pasukan Money Heist, film seri di Netflix yang cukup populer.Menariknya, misi tersebut bisa kamu dapatkan saat berkunjung ke store IUGA. Ya, dalam menyambut perayaan Halloween ini, IUGA mengusung tema Money Heist.Film ini menceritakan sekelompok orang yang bekerjasama untuk merampok bank dengan menggunakan kostum warna merah serta topeng yang cukup ikonic dan menjadi ciri khas dari para kompolotan perampok ini.Pengalaman inilah yang ingin dihadirkan di dalam store IUIGA dan dapat dirasakan oleh seluruh konsumen. Seluruh store IUIGA didekorasi dengan ornamen bernuansa Heist dan juga seluruh crew store menggunakan kostum yang sama seperti karakter dalam film tersebut.Selengkapnya klik di sini