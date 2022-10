(Garam hitam juga dikenal dapat membantu masalah seperti sembelit. Foto: Ilustrasi. Dok. Unsplash.com)

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa tubuh manusia membutuhkan 5 gram natrium atau garam per hari. Nah, garam yang paling umum digunakan untuk membumbui makanan adalah garam putih. Namun, garam putih dianggap tidak aman dan sehat karena dapat meningkatkan kemungkinan risiko batu ginjal, sakit kepala, gagal jantung, tekanan darah tinggi, stroke, kembung, dan lain sebagainya.Oleh karena itu, untuk menghindari munculnya beberapa penyakit tersebut, kamu disarankan untuk mengganti asupan garam dengan jenis yang lebih sehat.Deepti Lokeshappa, Msc Food Science and Nutrition, Senior Consultant-Clinical Nutritionist, Motherhood Hospital, India, mengatakan garam hitam adalah salah satu bahan dalam makanan yang nilai gizinya sangat jarang dibahas. Padahal, garam hitam memiliki ragam manfaat yang justru lebih tinggi daripada garam putih.1. Kaya nutrisi: Garam hitam kaya akan antioksidan dan memiliki kadar natrium yang sangat rendah.2. Mengurangi masalah perut: Garam hitam membantu hati dengan produksi empedu yang dapat membantu mengurangi terjadinya masalah seperti mulas atau kembung karena membantu dalam mengendalikan kadar asam dalam tubuh.3. Mencegah kejang otot: Garam hitam juga mengandung jumlah potasium yang baik untuk kesehatan otot karena dapat mengurangi kejang.4. Mengurangi glukosa darah: Garam hitam baik untuk pasien yang menderita diabetes atau hipertensi karena membantu mengurangi kadar glukosa darah dan meningkatkan tingkat tekanan darah.5. Membantu menurunkan berat badan: Garam hitam juga ideal dalam membantumu menurunkan berat badan karena dapat menurunkan asupan natrium dan juga mencegah retensi air serta kembung.6. Mencegah sembelit: Garam hitam juga dikenal dapat membantu masalah seperti sembelit, bila dikonsumsi dengan ramuan seperti jahe dan jus lemon.7. Mengurangi kelelahan: Garam hitam dapat membantu merawat kulit pecah-pecah dan meremajakannya dalam waktu singkat. Ini akan mengusir rasa lelah dan kamu akan merasa segar kembali.