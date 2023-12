Boleh Dicoba, 5 Teh Ini Dianggap Efektif Membakar Lemak Perut

Teh hijau

Teh hitam

(Teh hitam. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Teh oolong

Teh putih

Teh pu-erh

(yyy)

Menurunkan berat badan sudah cukup sulit, namun khususnya menghilangkan lemak di sekitar perut bisa menjadi tantangan ekstra. Itu karena sebagian besar lemak perut berbeda dengan lemak di bagian tubuh lainnya.Mayoritas lemak perut disebut lemak visceral, yang terletak lebih dalam dari lemak tubuh lainnya dan berada di sekitar organ perutmu. Hal ini membuatnya lebih berbahaya dibandingkan lemak tubuh lainnya, dan menyimpannya dalam jumlah terlalu banyak dapat menyebabkan peningkatan risiko penyakit jantung atau diabetes.Untungnya, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengelola jenis lemak ini. Bahkan, ada teh yang dikaitkan dengan pembakaran lemak perut. Hal yang sama juga berlaku untuk minum teh untuk lemak perut.Teh secara alami mengandung banyak antioksidan dan senyawa tumbuhan berbeda yang telah dikaitkan dengan berbagai manfaat kesehatan, beberapa di antaranya secara khusus terbukti membantu menghilangkan lemak di sekitar perut.Untuk mengetahui tentang beberapa jenis teh tertentu yang menurut penelitian dapat membantu menghilangkan lemak perut, ada baiknya kamu menyimak ulasan di bawah ini!Merupakan salah satu teh paling terkenal untuk membakar lemak perut. Menurut studi tahun 2022 yang diterbitkan dalam International Journal of Environmental Research and Public Health, peserta yang mengonsumsi teh hijau dalam jumlah besar, misalnya empat cangkir atau lebih sehari, memiliki risiko 44 persen lebih rendah terkena obesitas perut dibandingkan peserta yang tidak minum teh hijau.Mengutip laman Eat This, Not That!, penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar khasiat penurunan berat badan disebabkan oleh kayanya polifenol, dan subkelompok polifenol yang dikenal sebagai katekin. Katekin paling melimpah yang ditemukan dalam teh hijau adalah ECGC, yang dikaitkan dengan percepatan metabolisme.Bagi penggemar teh hitam tentu akan senang mengetahui bahwa penelitian telah menghubungkan teh ini dengan penurunan berat badan dan pengurangan lemak visceral. Laporan tahun 2016 yang diterbitkan dalam jurnal Molecules mengatakan bahwa polifenol dalam teh hitam memiliki sifat anti-obesitas dan dapat membantu mengurangi berat badan dan lemak visceral.Peserta dari studi tahun 2014 yang diterbitkan di Food & Function, minum tiga cangkir teh hitam setiap hari selama tiga bulan mengalami lebih banyak penurunan berat badan dan pengurangan lingkar pinggang (alias lemak perutnya).Teh ini berasal dari daun yang sama dengan teh hijau dan hitam. Oolong dibuat dengan cara menjemur daun di bawah sinar matahari hingga layu dan menggulung. Penelitian menunjukkan bahwa teh oolong juga mengandung polifenol yang dikaitkan dengan metabolisme lebih cepat dan mengurangi lemak perut.Sebuah penelitian pada hewan yang diterbitkan dalam The Journal of Nutrition menunjukkan bahwa polifenol dalam teh hijau, hitam, dan oolong semuanya memiliki kemampuan untuk membantu menurunkan jaringan lemak visceral.Sementara, studi tahun 2020 dari Universitas Tsukuba menemukan bahwa teh oolong dapat meningkatkan pemecahan lemak berkisar 20 persen, dan terus meningkat saat partisipan tidur.Teh ini dikenal sebagai jenis teh yang paling lembut dan paling sedikit diproses. Teh putih telah terbukti mempercepat metabolisme dan meningkatkan oksidasi lemak, yang dapat membantu penurunan atau pengelolaan berat badan secara keseluruhan.Laporan tahun 2023 baru-baru ini yang diterbitkan di Keamanan dan Kesehatan Pangan juga menyimpulkan bahwa teh putih memiliki dampak menguntungkan pada penurunan berat badan dan khususnya lemak visceral.Salah satu jenis teh hitam China yang difermentasi yang dikenal sebagai teh pu-erh telah dikaitkan dengan penurunan berat badan atau pengurangan lemak dalam beberapa penelitian.Sebuah studi tahun 2014 yang diterbitkan di Phytotherapy Research menemukan bahwa peserta pria dengan sindrom metabolik yang meminum teh pu-erh mengalami sedikit penurunan lemak tubuh. Studi lain dari Nutrition Research menemukan bahwa ekstrak teh pu-erh membantu menurunkan berat badan, BMI, dan lemak visceral pada orang dewasa di Jepang.