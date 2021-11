Moms, Ini 5 Makanan yang Baik Dikonsumsi Setelah Operasi Caesar

1. Makanan kaya protein, kalsium dan mineral setelah operasi caesar

2. Makanan kaya vitamin setelah operasi caesar

Sayuran baik dikonsumsi setelah operasi caesar. Foto: Pexels

3. Makanan biji-bijian utuh setelah operasi caesar

4. Makanan kaya serat setelah operasi caesar

Buah-buahan baik dikonsumsi setelah operasi caesar. Foto: Freepik

5. Makanan yang mudah dicerna setelah operasi caesar

Jakarta: Makanan berperang penting pascaoperasi caesar . Selain mempercepat pemulihan, nutrisi yang baik juga akan membantu pertumbuhan si kecil melalui ASI Karena itu, harus dipastikan ibu mengonsumsi makanan yang bergizi. Makan-makanan yang bernutrisi juga membantu dalam penyembuhan dinding perut dan rahim.Berikut adalah sejumlah makanan yang baik dikonsumsi setelah menjalani operasi caesar dilansir Times Of India.Protein membantu dalam pertumbuhan sel-sel jaringan baru dan membantu dengan cepat menyembuhkan tubuh. Sementara, kalsium membantu dalam menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu dalam pembekuan darah dan melemaskan otot.Baca: Setelah Operasi Caesar, Apakah Bisa Melahirkan Secara Normal? Ini 3 Prosedurnya Kalsium juga membantu untuk mentransfer asupan harian yang dibutuhkan 250-350 mg kalsium untuk bayi baru lahir. Produk seperti susu skim, keju, kacang-kacangan dan kacang polong kering merupakan sumber protein yang sangat baik untuk ibu yang baru melalui operasi caesar.Makanan kaya vitamin sangat penting setelah operasi caesar. Vitamin membantu dalam memperbaiki jaringan dan membantu dalam produksi kolagen yang membantu dalam membuat jaringan baru, kulit dan ligamen.Sayuran seperti bayam, brokoli, dan fenugreek merupakan sumber vitamin A dan C yang baik, juga mengandung kalsium dan zat besi. Buah-buahan seperti jeruk, semangka, stroberi, dan buah anggur adalah sumber vitamin C yang membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh dan memerangi infeksi pascaoperasi caesar.Pasta, roti merah, dan nasi merah adalah makanan kaya akan biji-bijian yang membantu menjaga tingkat energi dan produksi ASI. Produk gandum utuh diperkaya dengan zat besi, asam folat, dan serat yang penting pada tahap awal perkembangan bayi.Makanan kaya serat dibutuhkan oleh tubuh untuk memerangi sembelit setelah operasi caesar. Sembelit dapat menunda proses penyembuhan dengan memberi tekanan pada luka dan sayatan.Konsumsi buah dan sayuran mentah dapat membantu menambah serat yang dibutuhkan untuk memudahkan buang air besar. Oat dan ragi juga disarankan sebagai menu sarapan karena memiliki kandungan serat yang tinggi.Makan makanan yang mudah dicerna membantu mencegah pembentukan gas dan kembung. Tubuh menumpuk gas yang berlebihan setelah melahirkan. Hal ini dapat menyebabkan komplikasi lebih lanjut setelah operasi caesar.Ibu juga harus mengonsumsi makanan kaya zat besi karena tubuh kehilangan banyak darah selama operasi caesar. Cairan juga merupakan bagian yang sangat penting untuk mencegah sembelit dan dehidrasi.