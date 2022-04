Plum, Buah Terbaik untuk Jaga Tulang dari Pengeroposan

(Buah plum juga terkenal dengan kandungan serat alami yang sangat tinggi. Kandungan serat dalam buah plum ini bermanfaat untuk memadatkan feses dan melancarkan proses pembuangannya. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Mengonsumsi buah biasanya dilakukan bagi mereka yang sedang program diet atau mencari camilan yang cepat dan sehat . Apel atau jeruk, misalnya. Keduanya mungkin manis dan lezat, namun bagaimana bila kamu coba mengonsumsi buah plum.Pasalnya, makan plum secara teratur bisa membuat kita merasa lebih muda dan tetap kuat seiring bertambahnya usia. Pun menurut studi baru, plum sangat bermanfaat bagi tulang "Temuan kami menunjukkan bahwa konsumsi 6 hingga 12 buah plum per hari dapat mengurangi mediator pro-inflamasi yang dapat berkontribusi pada pengeroposan tulang pada wanita pascamenopause," tandas Janhavi Damani, MS, penulis studi yang dilakukan Program Fisiologi Integratif dan Biomedis dan Departemen Ilmu Gizi dan Kinesiologi di Universitas Negeri PennsylvaniaSeperti yang dilansir dari Eat This, Not That! Damani menambahkan bahwa plum juga intervensi nutrisi yang menjanjikan untuk mencegah peningkatan peradangan dan stres."Buah dan sayuran yang kaya akan senyawa bioaktif seperti asam fenolat, flavonoid, dan karotenoid dapat membantu melindungi dari osteoporosis," imbuhnya.Senada dengan hal itu, Kelsey Sackmann, MS, RD, pemilik Kelsey P. RD mengatakan untuk mencoba kombinasi buah plum dengan lemak atau protein untuk mencegah lonjakan gula darah."Coba masukkan beberapa plum ke dalam campuran camilan favorit kamu, tambahkan di atasnya. Bisa di salad atau taburkan di atas yoghurt," sarannya.Di luar itu, Sackman mencatat bahwa kita juga dapat mencoba menambahkan plum ke pizza dengan arugula, labu butternut panggang, bawang merah, mozzarella, dan cuka balsamic."Untuk sesuatu yang lebih manis, haluskan raspberry beku, plum, dan yoghurt untuk hidangan penutup yoghurt beku yang mudah," pungkasnya mengakhiri.