6 Nutrisi dan Manfaat Kabocha bagi Tubuh

(Labu Parang Kabocha sepintas mirip dengan Labu Parang Kuning yang biasa ditemui di Indonesia. Bentuknya yang lebih kecil membuat Labu Parang ini menjadi khas dan mudah dikenali oleh konsumen. Foto: Ilustrasi/Unsplash.com)

Manfaat kabocha

Vitamin A

Serat Larut/polisakarida kompleks

1. Vitamin C

(Di berbagai negara biji kabocha biasa dimakan langsung dan disantap sebagai cemilan dan asupan diet sehat, namun bisa juga dengan dikeringkan maupun dipanggang terlebih dahulu. Foto: Ilustrasi/Unsplash.com)

2. Kalium

3. Antioksidan dan Senyawa Anti-inflamasi

4. Vitamin B-6

5. Protein

6. Sebagai pengobatan tradisional

Kabocha (ka-boh-cha) adalah varietas labu manis dalam keluarga cucurbitaceae, berkerabat dengan labu dan ubi. Kabocha dianggap lebih manis dari labu butternut.Sementara kabocha atau yang sering disebut labu Jepang terlihat seperti versi labu yang lebih kecil, rasanya yang manis, kaya rasa dan lembut, teksturnya lebih mirip dengan ubi jalar.Tekstur kabocha menjadikannya kandidat yang sangat baik untuk memanggang, mengukus, dan menggoreng karena mempertahankan bentuknya.Dagingnya yang berbutir halus juga menjadikannya sayuran yang sempurna untuk dihaluskan. Semua squash dalam keluarga Cucurbitaceae diyakini berasal dari Amerika, di mana ia diperkenalkan ke Asia dan Eropa oleh penjelajah pada abad ke-16.Di Jepang, kabocha biasa digunakan sebagai bahan tempura sayuran atau ditambahkan ke dalam shabu shabu (hot pot Jepang). Di Korea, dikenal sebagai danhobak dan biasa digunakan untuk membuat bubur manis atau sebagai lauk. Dalam masakan Thailand, labu dikenal sebagai fak thong dan digunakan untuk kari dan makanan penutup.Kabocha dikemas dengan nutrisi yang berhubungan dengan pencegahan diabetes, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mencegah kanker, mengobati peradangan, dan meningkatkan kesehatan jantung.Kabocha juga menyediakan vitamin A dan C, beberapa vitamin B, serat, magnesium, potasium, dan antioksidan. Biji Kabocha juga mengandung sejumlah besar seng, protein, dan minyak sehat.Sebagaimana dilansir dari laman Food Roots, kabocha dikemas dengan berbagai nutrisi. Kabocha, dikemas dengan nutrisi berikut dengan manfaat kesehatan yang signifikan:Labu kaya akan karotenoid, prekursor Vitamin A, yang memainkan peran penting dalam fungsi kekebalan tubuh, kesehatan mata, dan perkembangan tulang.Kandungan serat yang tinggi dari polisakarida kompleks di kabocha berkontribusi pada rasa kenyang jangka panjang. Sehingga membantu mengatur nafsu makan dan mengontrol kadar gula darah. Serat larut juga memainkan peran penting dalam mengurangi kejadian kanker usus besar.Kabocha dapat membantu meningkatkan kesehatan kekebalan tubuh, karena kandungan Vitamin C yang tinggi membantu perbaikan dan regenerasi jaringan. Vitamin C juga dibutuhkan untuk membuat kolagen, jaringan kunci dalam banyak sistem di tubuh kita, dan meningkatkan penyerapan zat besi.Kabocha kaya akan potasium, yang dapat membantu melawan efek negatif natrium pada tekanan darahSenyawa ini menetralkan radikal bebas, yang berkontribusi terhadap penyakit, penuaan dini, dan penyakit jantung.Vitamin B berkontribusi pada pemecahan makronutrien yang efisien (lemak, karbohidrat, protein), mendukung sistem kekebalan dan kesehatan otak, dan pengelolaan kesehatan jantung melalui pemeliharaan homosistein.Biji kabocha kering dan panggang adalah sumber protein nabati yang baik, asam lemak omega 3 nabati, seng dan magnesium.Pengobatan tradisional Cina (TCM) World Foundation menyatakan bahwa Kabocha memiliki sifat pencernaan yang kuat dan cocok dengan jahe, alat bantu pencernaan lainnya.Menurut American Botanical Council, biji labu juga telah digunakan oleh praktisi TCM setidaknya sejak abad ke-17.Kabocha adalah makanan penghangat yang membantu pencernaan, memperbaiki defisiensi qi di limpa dan pankreas, dan mengurangi rasa sakit. Jus labu segar dapat dioleskan ke kulit untuk mengurangi peradangan dan meredakan luka bakar.