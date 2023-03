Tips Olahraga ala Nadine Abdel Aziz, Bintang Reality Show Asal Beirut

Do/lakukan

1. Usahakan berolahraga sesudah berbuka puasa

2. Minum banyak air putih saat sahur

3. Kardio

Don't/jangan lakukan

(Beberapa pose Nadine si cantik yang tinggi semampai yang melambungkan namanya lewat reality show berjudul "The Sisters". Foto: Dok. Instagram Nadine Abdel Aziz/@nadineabdelaziz)

1. Tidak berlebihan berolahraga

2. Hindari melanjutkan olaraga jika...

Banyak hal sehat yang bisa dilakukan saat sedang menjalankan ibadah puasa. Dan salah satunya datang dari si cantik Nadine Abdel Aziz, bintang reality showasal Beirut.Perempuan cantik yang juga punya perusahaan The Sisters Recipe-skincare treatment untuk atasi selulit -ini membagi tipsnya saat menjalankan ibadah Dan ia juga menghighlight ada beberapa hal yang juga sebaiknya tak dilakukan. Nah, intip apa saja do and don't ala Nadine Abdel Aziz ini?"Sangat penting bagi kamu untuk menunggu 30 menit setelah berbuka puasa (baru berolahraga)," ujar Nadine."Usahakan tubuh kamu mendapatkan hidrasi yang banyak ketika berencana untuk berolahraga ketika sehabis buka puasa. Dan lakukan yang sama ketika kamu selesai berolahraga," papar Nadine.Kardio bisa dilakukan namun Nadine menegaskan bahwa tetap lakukan dengan intensitas yang rendah (jangan terlalu memaksakan tubuhmu). "Lakukan jalan santai atau jogging ringan saja dibandingkan dengan lari sprint dan jauhkan angkat beban berat," saran Nadine."Kamu pasti mengetahui bahwa tubuh bisa 'berbicara' padamu. Entah itu terasa sudah sangat lemah atau sudah terasa ingin muntah," sarannya."Jangan memaksa tubuhmu ketika kamu merasa bersalah hanya beberapa menit saja. Lakukan dalam jangka waktu pendek sekitar 30 menit. Itu juga sudah bisa membakar lemak kamu kok," pungkas Nadine.