Pernah Mengalami Gejala-gejala Seperti Ini, Berarti Kamu Butuh 'Me Time'

Cara menghabiskan waktu sendiri

Berinteraksi dan bertemu orang lain adalah kebutuhan manusia untuk mempertahankan kesejahteraan emosional dan fisiknya. Namun, jangan lupa pula untuk menyediakan waktu untuk dirimu sendiri atau me time.Waktu sendiri ini baik untuk kesehatan mentalmu . Sebab bersama orang lain terus-menerus juga dapat menciptakan stres. Kamu khawatir tentang apa yang orang pikirkan, kamu mengubah perilaku untuk menghindari penolakan dan menyesuaikan diri dengan anggota kelompok lainnya.Dikutip dari Very Well Mind, ada beberapa tanda yang perlu diperhatikan yang bisa menunjukkan bahwa kamu membutuhkan waktu sendiri antara lain:1. Merasa cepat marah.2. Mudah tersinggung oleh hal-hal yang terkadang kecil.3. Kehilangan minat dalam melakukan sesuatu dengan orang lain.4. Merasa kewalahan atau terlalu bersemangat.5. Mengalami kesulitan berkonsentrasi6. Menjadi cemas tentang menghabiskan waktu dengan orang lain.Kabar baiknya adalah jika kamu berjuang dengan salah satu dari tanda-tanda ini, sedikit waktu sendirian dapat memiliki efek pemulihan yang signifikan. Dalam sebuah penelitian, orang-orang yang melaporkan menghabiskan sekitar 11% dari waktu mereka sendirian, merasakan lebih sedikit perasaan negatif dalam menuntut pengalaman sosial berikutnya.Jika kamu berpikir untuk menghabiskan waktu sendirian, penting untuk melakukannya dengan cara yang bermanfaat bagi kesehatan mental. Berikut rekomendasinya:Cari tahu kapan kamu ingin menghabiskan waktu sendirian. Rencanakan waktu itu ke dalam jadwal kamu dan pastikan orang lain tahu bahwa mereka tidak boleh mengganggumu di waktu yang sudah kamu siapkan.

2. Matikan media sosial

Berusahalah untuk menghilangkan gangguan, terutama yang mengundang perbandingan sosial. Fokus kamu harus pada pikiran dan minatmu sendiri dan bukan pada apa yang dilakukan orang lain.

3. Rencanakan sesuatu

Tidak semua orang nyaman menghabiskan waktu sendirian. Jadi kamu mungkin perlu merencanakan apa yang ingin kamu lakukan. Ini mungkin melibatkan perencanaan waktu relaksasi, menjelajahi hobi favorit, atau membaca buku.

4. Jalan-jalan

(FIR)

Penelitian telah menemukan bahwa berada di luar dapat memiliki dampak yang menguntungkan pada kesejahteraan. Jika kamu merasa terkurung dan tertahan karena terlalu banyak interaksi sosial, menghabiskan sedikit waktu di luar rumah sendirian menikmati perubahan pemandangan dapat memiliki efek restoratif.