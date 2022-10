(Kerang sering kali memicu alergi pada beberapa orang. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)



Gatal-gatal

Tenggorokan sakit dan sulit menelan

Mengi

(Gatal menjadi salah satu tanda alergi yang paling umum. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Muntah

lidah bengkak

Anafilaksis

Diperkirakan 32 juta orang Amerika memiliki alergi makanan, dengan yang paling umum adalah kerang, susu, dan kacang tanah. Meskipun benar bahwa sebagian besar alergi muncul selama masa kanak-kanak, gejala yang berhubungan dengan alergi setelah usia 18 tahun masih tetap terjadi.Sebagai akibat dari respons imun yang menyebabkan reaksi negatif setelah makanan dimakan, alergi makanan dapat bermanifestasi dalam banyak cara. Untuk menentukan apakah seseorang alergi terhadap apa yang baru saja dimakan, langkah pertama adalah memahami perbedaan antara alergi makanan dan intoleransi makanan. Intoleransi makanan berarti tubuh tidak mentolerir makanan tertentu.Dalam situasi seperti intoleransi laktosa, seseorang tidak dapat mentolerir gula laktosa yang ditemukan dalam makanan susu. Makan itu dapat menyebabkan ketidaknyamanan besar, diare, dan kembung. Tapi, tidak seperti alergi, itu tidak mengancam jiwa.Di sisi lain, alergi dapat menyebabkan tubuhmu bereaksi terhadap protein melalui respons imun. Untuk benar-benar menentukan apakah kamu alergi terhadap makanan tertentu, dokter harus melakukan tes untuk memberikan diagnosis yang tepat.Jika penasaran untuk memahami mana yang harus diwaspadai yang menunjukkan bahwa kamu alergi terhadap apa yang baru saja dimakan, kamuisa melihat tanda-tandanya seperti dilansir dari Eat This, Not That berikut ini!Munculnya bekas gatal setelah makanan tertentu mungkin merupakan indikasi bahwa seseorang memiliki alergi makanan. Biasanya terlihat seperti benjolan merah muda yang terlihat mirip dengan gigitan serangga.Bila tenggorokan mulai membengkak dan kamu mengalami kesulitan menelan, ada kemungkinan alergi terhadap makanan yang kamu nikmati. Peradangan kerongkongan dapat terjadi karena paparan, yang dapat membuat sulit menelan.Ketika protein diberi label sebagai "asing" oleh tubuh dan reaksi alergi dipicu, histamin dilepaskan. Senyawa ini dapat menyebabkan penyempitan pada saluran udara sehingga menyebabkan seseorang mengi (suara siulan bernada tinggi yang muncul saat bernapas).Muntah bisa menjadi tanda alergi makanan, meski bisa juga merupakan indikasi intoleransi makanan atau keracunan makanan. Jika muntah, mungkin sulit untuk mengetahui apakah gejala ini disebabkan oleh alergi atau intoleransi, jadi sebaiknya konsultasikan dengan penyedia layanan kesehatan untuk mengetahui penyebabnya.Melihat lidah membengkak bisa lebih menakutkan daripada berbahaya, meskipun dalam beberapa kasus, pembengkakan dapat memengaruhi kemampuan menelan. Biasanya, lidah kembali ke ukuran normalnya. Namun, jika kamu khawatir akan efek sampingnya, jika mengalami ini segeralah periksakan ke dokter.Anafilaksis adalah reaksi parah dan berpotensi mengancam jiwa karena terpapar alergen. Seseorang yang mengalami ini mungkin mengalami kesulitan menelan atau bernapas, memiliki detak jantung yang lebih cepat, dan mereka bahkan mungkin kehilangan kesadaran dalam kasus-kasus ekstrem. EpiPen digunakan untuk mengobati gejala ini, dan jika seseorang mengalaminya, mereka harus benar-benar berkonsultasi dengan dokter.