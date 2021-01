Tips Menjaga Kesehatan bagi Lansia dengan Penyakit Penyerta di Tengah Pandemi

1. Atur Pola Makan Sehat



(ROS)

Seiring bertambahnya usia, sistem kekebalan tubuh akan melemah. Kemampuan tubuh untuk menangkal berbagai virus yang masuk juga berkurang.Hal itu yang menyebabkan orang usia lanjut (lansia) dinilai sangat rentan tertular virus korona (covid-19). Terlebih, jika orang tersebut mempunyai penyakit penyerta atau komorbid, seperti diabetes, stroke, jantung, dan obesitas.Apalagi situasi pandemi covid-19 belum menunjukkan adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Kasus positif terus meningkat. Bahkan ditemukan varian baru yang menyebabkan pelonjakan kasus, sehingga beberapa negara kembali menerapkan lockdown.Tantangan untuk menjaga kesehatan bagi para lansia juga semakin besar.Meskipun sistem kekebalan tubuh tidak sebaik seperti usia muda, masih ada cara untuk membuat tubuh tetap sehat bagi para lansia. Cara ini juga cukup baik untuk membuat tubuh tetap bugar di tengah pandemi covid-19 ini.Pola makan yang sehat sangat penting untuk membangun sistem kekebalan tubuh yang kuat. Sebab, seiring bertambahnya usia, kebutuhan nutrisi dan kebiasaan makan dapat berubah karena berbagai alasan.Pola makan yang seimbang mencakup berbagai sayuran, buah-buahan utuh, biji-bijian, produk susu bebas lemak atau rendah lemak, dan berbagai makanan protein lainnya.Rajin mencuci tangan membantu mencegah penyebaran kuman penyebab penyakit dari satu orang ke orang lain. Pastikan untuk mencuci tangan dengan sabun minumal 20 detik sebelum dibilas dengan air.Mengelola stres merupakan aspek penting dari kesehatan kekebalan. Studi menunjukkan bahwa stres kronis memengaruhi kesehatan dan menghalangi kemampuan sistem kekebalan tubuh untuk melawan peradangan dan infeksi.Berpartisipasi dalam aktivitas menyenangkan yang mempromosikan relaksasi, seperti meditasi, yoga, Tai Chi, dan latihan pernapasan dalam dapat berdampak positif pada kesehatan.Kualitas tidur memengaruhi kemampuan sistem kekebalan tubuh untuk merespon infeksi dan peradangan. Biasanya, insomnia menjadi gangguan umum yang dialami orang dewasa yang lebih tua. Jika insomnia terus berlanjut, sebaiknya segera minta bantuan ke dokter.Seiring bertambahnya usia, Anda mungkin kehilangan sebagian rasa haus. Tetapi hidrasi yang cukup juga merupakan kunci dalam meningkatkan fungsi kekebalan.Air membantu tubuh Anda menyerap nutrisi dan mineral, serta membuang limbah tubuh. Minum setidaknya delapan hingga sembilan gelas sehari untuk menghindari dehidrasi.Merokok merusak sistem kekebalan. Membuat tubuh lebih sulit melawan pilek, flu, dan virus lainnya. Ini juga meningkatkan risiko untuk banyak masalah kesehatan lainnya, termasuk penyakit jantung, masalah pernapasan, osteoporosis, dan diabetes tipe 2.Aktivitas fisik yang teratur dapat membantu lansia tetap kuat, mandiri, dan sehat. Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS merekomendasikan setidaknya 150 menit latihan intensitas sedang setiap minggu.Dorong orang-orang terkasih yang sudah lanjut usia untuk menemukan aktivitas menyenangkan yang sesuai dengan tingkat kebugaran mereka. Misalnya, berjalan kaki singkat selama 10 menit di sekitar rumah.Dalam melakukan aktivitas tersebut, tubuh akan semakin bugar bila sambil menggunakan jam tangan kesehatan Dr Laser dari Gogomall.Dr Laser merupakan media terapi teknologi laser dengan pancaran sinar low level laser 650nm yang dapat menjangkau pembuluh darah, sehingga mampu menstimulasi sel tubuh untuk berkerja lebih optimal dan menghasilkan energi bagi tubuh.Dengan menggunakan Dr Laser berbagai macam penyakit bisa dicegah, yaitu penyakit jantung koroner, diabetes, stroke, dan hipertensi.Adapun manfaat yang didapat bila menggunakan Dr Laser, yakni membantu mengencerkan darah sehingga mencegah terbentuknya trombus (gumpalan darah), membantu menguraikan trombus/gumpalan darah pemicu stroke dan serangan jantung, secara bertahap membantu mengurangi plak-plak kolesterol, dan membantu menurunkan kadar gula darah dengan cara merangsang sel tubuh (mitokondria) untuk mengubah gula darah menjadi energi.Selain itu, membantu melebarkan pembuluh darah dan membuatnya lebih elastis sehingga membantu menurunkan tekanan darah, membantu meningkatkan pembakaran kolesterol. Kolesterol akan menurun dan mencegah terjadinya plak kolesterol, dan membantu meningkatkan kualitas tidur.Selain untuk lansia, Dr Laser juga bisa digunakan oleh orang usia muda sebagai upaya pencegahan agar tetap sehat dan terhindar dari penyakit berbahaya.Bentuk Dr Laser yang elegan seperti jam tangan akan membuat penggunanya tetap tampil modis sambil beraktivitas ringan di rumah maupun di kantor.Dr Laser bisa didapatkan di Showroom Gogomall di Jln. Jalur Sutera Utama Ruko Spectra Blok 23C No. 8-9 Alam Sutera, Kota Tangerang Selatan, Banten. Dr.Laser juga bisa dengan mudah didapatkan di marketplace Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, Blibli, JD.id dan Istyle dengan nama toko Gogomall Official Store.