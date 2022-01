Salah Satu Penyakit Mematikan, Kenali 5 Tanda Kanker Pankreas

Mual menjadi salah satu tanda kamu punya penyakit kanker pankreas (Foto: Freepik)

Jakarta: Kanker pankreas merupakan salah satu bentuk kanker yang jarang terjadi. Kendati demikian, kanker ini justru yang paling mematikan.



Menurut National Cancer Institute's Surveillance, Epidemiology, and End Results Program (SEER) hanya sekitar delapan persen dari semua orang dengan kanker pankreas, mampu bertahan lima tahun setelah diagnosis awal.



"Apa yang lebih menakutkan lagi? Kanker pankreas sulit dideteksi, ditambah lagi, ia juga dapat menyebar ke organ lain sejak dini," jelas Daniel M. Labow, MD, FACS, kepala bedah onkologi dan operasi hepatobiliary di Icahn School of Medicine at Mount Sinai.



Berikut ini adalah tanda-tanda awal gejala kanker pankreas yang perlu kamu perhatikan:

1. Kulit dan mata menguning

"Ketika kulit dan bagian putih mata menjadi kuning, pigmen warna sebenarnya dari empedu lah yang mengalir melalui darah, yang tersimpan di kulit dan lemak," kata Dr Labow.



Kondisi ini disebut juga sebagai penyakit kuning. Penyakit kuning adalah hasil penumpukan bilirubin, atau empedu, di aliran darah.



Saluran empedu nanti melewati pankreas. Jadi ketika sel kanker tumbuh di dekat kepala pankreas, tumor bisa memampatkan saluran empedu, yang menyebabkan empedu kembali ke aliran darah.

2. Sakit punggung atau sakit perut

"Pankreas terletak jauh di dalam perut, jadi kadang-kadang, jika ada iritasi saraf di sekitar tulang belakang mungkin karena ada kanker di sana. Nah, itu bisa menyebabkan sakit yang mengganggu di punggung bagian tengah tengah," kata Dr Labow.



Kanker pankreas juga bisa menyebabkan pankreatitis, yaitu radang pankreas yang bisa menyebabkan sakit perut. Seseorang tidak harus menderita sakit punggung dan sakit perut, hanya mengalami salah satunya juga bisa menjadi pertanda kanker pankreas.

3. Penurunan berat badan yang cepat

Kanker jenis tertentu bisa mensekresikan senyawa ke dalam darah yang bisa menyebabkan tubuh hancur. Kanker pankreas pada khususnya dapat menyebabkan penurunan berat badan yang cepat.



"Tubuh tidak menyerap lemak dan protein seperti biasanya. Dan sekalipun kamu sudah makan dengan baik, tubuh tidak bisa menyerap semua kalori yang kamu makan," kata Dr Labow.

4. Mual dan muntah

Kanker pada umumnya dapat dikaitkan dengan mual dan muntah, namun sangat umum terjadi pada kanker pankreas, karena peran penting yang dimainkan pankreas dalam pencernaan.



"Pankreas berada tepat di dekat perut dan duodenum, yang merupakan bagian pertama dari usus kecil," kata Dr Labow.



Massa yang besar bisa mendorongnya, yang bisa mempengaruhi cara makanan meninggalkan perut dan masuk ke saluran pencernaan. Jadi perut mungkin tidak akan berfungsi seperti biasanya.

5. Pembengkakan pada kaki

Jika salah satu kaki bengkak dan sakit, itu bisa menjadi tanda deep vein thrombosis (DVT), yang merupakan pembekuan darah yang terbentuk dalam pembuluh darah yang ada di dalam tubuh, biasanya di kaki.



"Kanker pada umumnya diketahui meningkatkan risiko pembekuan darah pasien, karena kanker dapat menyebabkan keadaan hiperkoagulasi, atau sesuatu yang menyebabkan tubuh membentuk gumpalan tidak normal," kata Dr Labow.

