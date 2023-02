Sedang Flu? Coba Konsumsi 9 Makanan yang Mampu Meringankannya

1. Kaldu

2. Sup ayam

3. Bawang putih

(Yoghurt juga mengandung protein sehingga memang baik untuk stamina saat flu. Foto: Ilustrasi/Dok. Unsplash.com)

4. Yoghurt

5. Makanan yang mengandung vitamin C

6. Sayuran hijau

7. Brokoli

8. Oatmeal

9. Rempah-rempah

Saat kamu atau orang yang dicintai terkena flu, hal terakhir yang mungkin ingin dilakukan adalah makan. Tidak apa-apa untuk makan lebih sedikit saat flu, karena nafsu makan kamu mungkin berkurang. Namun tetap, kamu harus makan makanan yang tepat untuk memberi energi dan nutrisi agar kembali pulih.Perlu dingat, sangat mudah mengalami dehidrasi karena flu. Bukan hanya makan dan minum lebih sedikit dan asupan air berkurang secara keseluruhan, tetapi juga kehilangan air dengan keringat saat demam . Namun, tetap terhidrasi membantu meningkatkan fungsi tubuh secara keseluruhan.Pun dengan makanan yang dapat memberi energi dan nutrisi yang diperlukan tubuh untuk berfungsi. Jadi, pertimbangkan makan makanan berikut saat kamu terserang flu Kalau kamu suka ayam, daging sapi, atau sayuran, kaldu adalah salah satu makanan terbaik yang bisa dimakan saat sedang flu. Kamu bisa memakannya segera setelah gejala muncul sampai kamu benar-benar pulih. Kaldu membantu mencegah dehidrasi, dan unsur hangat dapat membantu meredakan sakit tenggorokan dan meredakan hidung tersumbat.Secara tradisional dianggap sebagai makanan pilihan saat merasa sakit. Sup ayam memberi beberapa manfaat. Kaldu adalah sumber cairan dan elektrolit yang baik untuk mencegah hidrasi. Ayam memberi tubuh protein dan seng. Juga akan mendapatkan vitamin A dari wortel, dan vitamin C dari seledri dan bawang, serta antioksidan dari tumbuh-tumbuhan.Meskipun datanya terbatas, hasil dari satu studi menemukan penggunaan suplemen bawang putih atau bawang putih mentah, pada orang dewasa dengan flu meningkatkan kekebalan dan mengurangi keparahan gejala.Yoghurt adalah sumber probiotik yang baik. Probiotik adalah bakteri "baik" yang dapat membantu mendukung sistem kekebalan tubuh. Penelitian pada tikus menemukan bahwa probiotik dapat membantu mempersingkat durasi flu. Pastikan untuk memilih yoghurt utuh tanpa tambahan gula untuk manfaat nutrisi maksimal.Vitamin C adalah nutrisi penting untuk membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh menyerap nutrisi seperti vitamin C lebih efektif dari makanan yang dimakan. Makanan tinggi vitamin C meliputi: paprika merah atau hijau, jeruk atau jus jeruk, jus anggur, kiwi, brokoli.Bayam, kangkung, dan sayuran hijau lainnya juga dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh saat terserang flu. Mereka adalah sumber nutrisi penambah kekebalan yang berkualitas seperti vitamin A, C, E, dan K. Pertimbangkan untuk menambahkan sayuran hijau ke dalam smoothie buah, atau memakannya mentah-mentah dengan sedikit lemon dan minyak zaitun.Brokoli adalah pembangkit tenaga nutrisi yang dapat bermanfaat bagi tubuh. Makan hanya satu porsi akan memberikan vitamin C dan E yang meningkatkan kekebalan tubuh, bersama dengan kalsium dan serat. Pertimbangkan untuk memakan brokoli sendiri atau menambahkannya ke dalam sup.Saat kamu sakit, semangkuk oatmeal panas bisa menjadi pilihan makanan yang menenangkan dan bergizi. Oatmeal adalah sumber yang baik dari beberapa nutrisi penambah kekebalan tubuh, termasuk: tembaga besi selenium seng serat proteinMenambahkan rempah-rempah tertentu ke dalam makanan, seperti jahe dan kunyit, dapat membantu meringankan gejala. Rempah-rempah ini mengandung sifat anti-inflamasi.Pertimbangkan untuk menambahkannya ke teh atau air panas dengan lemon. Paprika pedas dan lobak juga dapat membantu membersihkan saluran sinus dan mengurangi penumpukan lendir.Jika terserang flu, penting untuk beristirahat, tetap terhidrasi, dan makan makanan bergizi. Gejala terburuk akan hilang setelah lima hingga tujuh hari. Sementara itu, tetap berkonsultasi dengan dokter untuk mengembangkan rencana untuk membantu pemulihan.