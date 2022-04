5 Manfaat Fenugreek bagi Kesehatan, Salah Satunya untuk Diabetes

1. Menurunkan gula darah pada pasien diabetes

2. Mengatur tingkat kolesterol

3. Berpotensi mengurangi kram saat menstruasi

4. Meningkatkan produksi ASI

5. Meningkatkan hormon testosteron pada pria

Fenugreek adalah sejenis tanaman herbal yang menawarkan beberapa manfaat kesehatan utama, seperti membantu mengelola diabetes tipe 2 dan kolesterol darah. Fenugreek berasal dari Mediterania, Eropa selatan, dan Asia barat.Fenugreek memiliki rasa manis, sedikit pahit seperti sirup maple, mirip dengan karamel. Dilansir dari Health, berikut ini adalah berbagai manfaat fenugreek untuk kesehatan:Sebuah meta-analisis 2016 dari 12 studi yang diterbitkan dalam Journal of Ethnopharmacology menemukan bahwa fenugreek secara signifikan menurunkan kadar gula darah puasa pada penderita diabetes atau pra-diabetes. Jika kadar gula darah puasa tetap tinggi dalam jangka waktu yang lama, hal itu meningkatkan risiko berbagai kondisi bagi penderita diabetes tipe 2.Menurut Centers for Disease Control and Prevention (CDC), fenugreek juga dapat menurunkan kadar kolesterol darah, yang dapat mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke.Sebuah meta-analisis tahun 2020 yang diterbitkan dalam Phytotherapy Research menemukan bahwa, fenugreek mungkin berguna untuk mengendalikan faktor risiko yang berhubungan dengan penyakit jantung, seperti kolesterol tinggi ketika dipasangkan dengan perawatan medis tradisional, seperti obat-obatan, dan perubahan gaya hidup.Fenugreek sering digunakan sebagai obat untuk kram menstruasi, dan beberapa penelitian mendukung hal ini. Sebuah studi pada 2014 dilakukan terhadap 101 wanita yang diterbitkan dalam Journal of Reproduction & Fertility. Dalam penelitian itu ditemukan bahwa mereka yang mengonsumsi 900mg bubuk biji fenugreek pada tiga hari pertama menstruasi, mengalami pengurangan nyeri haid yang jauh lebih besar daripada kelompok plasebo.Orang-orang di Afrika Utara, Asia, dan Eropa selatan secara tradisional menggunakan fenugreek untuk meningkatkan suplai ASI pada wanita menyusui, menurut National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH).Sebuah penelitian pada 2017 yang diterbitkan dalam Phytotherapy Research menemukan bahwa dibandingkan dengan plasebo, fenugreek secara signifikan meningkatkan jumlah ASI yang diproduksi oleh wanita menyusui dalam empat penelitian berbeda.Fenugreek juga dapat meningkatkan kadar testosteron pada pria. Kandungan testosterone yang rendah para pria dapat menyebabkan iritabilitas, konsentrasi yang buruk, dan peningkatan risiko patah tulang.Menurut Harvard Medical School seiring bertambahnya usia pria, kadar testosteron turun sekitar 1-2 persen setiap tahun dan lebih dari sepertiga pria di atas usia 45 memiliki kadar testosteron lebih rendah dari normal.