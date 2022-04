Lady Gaga Lakukan Terapi Air Dingin, Apa Sih Manfaatnya dan Amankah?

Memperbaiki kulit dan rambut

(Salah satu ritual kecantikan Madonna juga melakukan mandi air dingin seperti Lady Gaga. Foto: Dok. Instagram Madonna/@madonna)

Peningkatan sirkulasi darah

Kekebalan yang lebih baik

Pemulihan otot

Membantu memerangi depresi

Menurunkan stres

Lakukan perlahan

Mungkin bagi sebagian orang baru mendengar terapi air dingin. Namun di Amerika, terapi ini justru sudah banyak dilakukan, bahkan oleh selebritas papan atas. Sebut saja Madonna Liam Neeson , Katharine Hepburn, Miranda Kerr , atau Kate Moss Belum lagi para influencer kesehatan, atlet, sampai pelatih akan dengan senang hati mengonfirmasi terapi yang satu ini.Sebagaimana telah dilansir dari laman Healthline, terapi air dingin merupakan praktik menggunakan air dengan suhu berkisar 15 derajat Celsius. Terapi ini untuk mengobati kondisi kesehatan atau merangsang manfaat kesehatan.Terapi ini juga dikenal dengan hidroterapi dingin. Sebenarnya praktik ini sudah ada selama beberapa tahun belakangan.Dan seiring waktu terapi air dingin mengalami 'adaptasi' termasuk, mandi es, mandi cepat setiap hari, berenang di luar ruangan, dan sesi terapi perendaman air dingin. Ada pun beberapa manfaat yang bisa dirasakan dengan terapi air dingin adalah:Berbeda dengan mandi air hangat, mandi air dingin dapat memperkecil pori-pori dan kutikula, tidak menghilangkan minyak alami kulit. Jadi, jangankan mandi air dingin, mencuci muka dengan air dingin pun tidak hanya mengencangkan pori-pori tapi juga menjaga kualitas kulit dan membuatnya tetap bersinar. Sehingga bisa mengurangi kulit kering dan kerutan pada kulit.Saat mandi dengan air dingin, darah bergerak menuju organ tubuh untuk membuat tetap hangat. Sebuah studi di British Journal of Sports Medicine meneliti bahwa mandi air dingin memiliki banyak efek fisiologis pada tubuh termasuk peningkatan detak jantung, tekanan darah tinggi dan peningkatan laju pernapasan.Sebuah studi di jurnal PLoS One yang dinukil dari laman Hindustan Times menemukan bahwa orang yang mandi air dingin memiliki kemungkinan 29 persen lebih kecil untuk sakit karena bekerja atau sekolah. Ini karena ketika tubuh mencoba menghangatkan diri saat mandi air dingin, ia mengaktifkan sistem kekebalan dengan melepaskan sel darah putih.Mandi air dingin membantu meredakan nyeri otot. Sebuah artikel di North American Journal of Medical Sciences menyatakan bahwa aplikasi air dingin dapat memiliki efek seperti anestesi lokal untuk menghilangkan rasa sakit. Ketika pembuluh darah terkena air mereka menyempit, yang membantu pembengkakan dan edema yang menyebabkan rasa sakit.Mandi air dingin tidak hanya memiliki manfaat fisik tetapi juga mental. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Medical Hypotheses menemukan bahwa mandi air dingin dapat digunakan sebagai pengobatan untuk depresi.Air dingin memicu reseptor dingin pada kulit kita yang menyebabkan tubuh kita mengirimkan sejumlah besar impuls listrik dari ujung saraf ke otak. Ini meningkatkan suasana hati dengan menghasilkan efek anti-depresi. Hal ini juga dikatakan memiliki efek analgesik.Mandi air dingin menurunkan kadar asam urat dalam tubuh kita dan meningkatkan produksi glutathione dalam darah. Antioksidan ini bertanggung jawab untuk mengurangi stres.Jangan memulai mandi es secara langsung! Mulailah dengan perlahan, membiasakan diri dengan suhu dingin dan perlahan-lahan tingkatkan intensitasnya seiring waktu.Namun, walaupun mandi air dingin diklaim terbaik untuk badan, orang yang memiliki penyakit jantung, tekanan darah tinggi, tanda-tanda demam, sedang merasa kepanasan atau saat menstruasi, sebaiknya menghindari terapi ini.