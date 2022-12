Mandi air panas

Saat mengalami gejala influenza , pastinya kamu ingin menyingkirkannya dengan cepat. Apalagi dengan sudah dimulainya musim hujan ini. Wah, rasa tidak enak pada tubuh akan membuatmu malas melakukan sesuatu. Rasanya hanya ingin menarik selimut dan tidur kembali.Namun, walaupun badan terasa tidak enak, terkadang ada orang yang sengaja membiarkan gejala pilek itu sampai sembuh dengan sendirinya, tanpa pengobatan apapun. Padahal, Banyak istirahat dan tetap terhidrasi adalah dua cara terbaik yang terbukti untuk kembali merasa 100 persen.Menurut para ahli, ada cara yang sedikit lebih tidak biasa untuk melawan gejala influenza, di antaranya:Tetap berada dalam kondisi hangat sebenarnya dapat membantu mengurangi gejala flu, menurut Dr Simon Clarke, seorang ahli penyakit menular di University of Reading. "Jika merasa kedinginan dan perlu menaikkan suhu tubuh, mandi atau berendam adalah salah satu cara untuk melakukannya," tuturnya.Tidak hanya menghangatkan, uap saat mandi juga membersihkan sinus yang tersumbat dengan mengencerkan lendir. Ini membuatnya lebih mudah mengalir. Air panas saat mandi atau berendam juga meningkatkan aliran darah, yang melemaskan otot serta menghilangkan rasa sakit dan nyeri.Saat menghadapi gejala flu, menghadapi hawa di luar ruangan tentu membuat enggan. Tapi ternyata, melansir dari Daily Mail, memberanikan diri untuk menjelajah keluar untuk jalan cepat benar-benar bisa membantu. Ingat, berjalan-jalan dan menghirup udara segar selalu baik untuk kesehatan.The Mayo Clinic, pusat penelitian medis AS, mengatakan bahwa berolahraga dapat meringankan hidung yang tersumbat untuk sementara dengan membuka saluran hidung. Olahraga teratur juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh dari waktu ke waktu, dapat membantu kesehatan untuk jangka panjang.Makan kari bisa menjadi jawaban atas kesengsaraan saat flu. "Saya tidak mengetahui dasar ilmiah apa pun untuk ini, tetapi mengonsumsi makanan pedas hanya membuatmu merasa sedikit kesal," ujar Dr Clarke.Ia pun menjelaskan salah satu alasannya bisa jadi karena rempah-rempah mengiritasi saluran udara, yang membukanya. Ini membuka blokir hidung dan memungkinkan untuk bernapas dengan mudah. Common Cold Center di University of Cardiff menemukan bahwa hidangan pedas membantu mengeluarkan air liur, mengurangi gejala batuk dan sakit tenggorokan.Kari dikemas penuh dengan vitamin penghilang virus. Bahan-bahan seperti bawang putih dan jahe, ditambahkan untuk memberi rasa ekstra pada masakan, kaya akan seng, yang dapat membantu melawan virus yang menyebabkan banyak pilek.Secangkir teh benar-benar dapat membuatmu merasa lebih baik. Profesor Ron Eccles dan timnya, dari Common Cold Centre Universitas Cardiff, pernah mempelajari efek mengonsumsi minuman panas yang menenangkan pada hidung tersumbat. Studi tahun 2008, dalam jurnal Rhinology, menemukan minuman panas memberikan kelegaan segera dari pilek, batuk, bersin, sakit tenggorokan, kedinginan, dan kelelahan."Minuman panas apa pun yang enak akan meringankan sebagian besar gejala flu biasa, terutama sakit tenggorokan dan batuk," katanya. Cairan panas apa pun yang enak akan meningkatkan air liur dan sekresi lendir serta menenangkan tenggorokan yang meradang. Minum banyak cairan akan membuat selaput lendir tetap terlumasi dan membuat merasa sedikit lebih nyaman.