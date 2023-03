Sebanyak 1.000 Vaksin Booster ke-2 Diberikan secara Gratis untuk Umum

(FIR)

Vaksinasi Covid-19 booster ke-2 saat ini sudah dapat diberikan kepada masyarakat umum berusia 18 tahun ke atas. Pemberian booster dilakukan sebagai upaya meningkatkan titer antibodi serta memperpanjang perlindungan.Untuk mendukung percepatan sasaran vaksinasi covid-19 booster ke-2, RS Premier Bintaro (RSPB) kembali mengadakan Vaksinasi Covid-19 untuk umum, yang dilaksanakan pada Minggu, 26 Februari 2023 di Orchid Clinic, RSPB.Menurut CEO RSPB, dr. Martha M.L. Siahaan, MARS, MHKes pemberian vaksin Covid-19 booster ke-2 ini diberikan tanpa dipungut biaya. Hal ini sebagai bentuk dukungan program vaksinasi Covid-19 yang diselenggarakan oleh pemerintah."Selain itu acara ini juga merupakan rangkaian roadshow jelang peringatan HUT RSPB yang ke-25. Sebagai penyedia layanan kesehatan kami harapkan target sasaran vaksinasi Covid-19 di Indonesia dapat segera tercapai," ujar dr. Martha."Pemberian vaksin ini juga merupakan bagian dari program CSR kami yaitu RSD Cares. Program RSD Cares memiliki tiga pilar yang menjadi fokus utama, caring for our people, caring for our planet, dan caring for our community," sambungnya.Masing-masing pilar memiliki program yang berbeda-beda. Program vaksin ini masuk ke dalam pilar caring for our people karena sasaran utamanya adalah keluarga karyawan dan juga pasien dan keluarga pasien.Kepedulian ini merupakan sebuah bentuk budaya atau etos kerja yang dibangun oleh Ramsay Sime Darby Health Care (RSDH) sebagai bagian dari program sustainability yang tergabung dalam RSD Cares dan akan terus dilaksanakan serta ditingkatkan oleh seluruh rumah sakit dalam naungan RSDH.