Ini Dampak yang Dialami jika Wanita Sering Menonton Film Porno

Bikin insecure

Sulit merasakan kepuasan terhadap suami

(FIR)

Baru-baru ini kita mendengar pengakuan dari salah satu pemeran film porno di Jakarta Selatan, Virly Virginia bahwa dirinya suka menonton film syur. Hal itu diungkapkannya di kanal YouTube Judo Twins, di mana ia kembali viral karena kasus produksi film porno.Melihat pengakuan Virly yang tanpa rasa malu tersebut, terlihat pornografi bukan hal yang tabu, bahkan menjurus ke perbincangan seru bagi para wanita. Jika menlasir The Prospector Daily, yang meninjau statistik tahuan Pornhub pada 2021 mengungkapkan, bahwa 32% penonton film porno di seluruh dunia adalah wanita.Meskipun hal ini mungkin dianggap benar bagi sebagian orang, di sisi lain banyak pula yang tidak menyadari dampak buruk industri pornografi terhadap wanita.Dalam studi berjudul: The Impact of Internet Pornography on Adolescents: A Review of the Research, Sexual Addiction & Compulsivity, oleh Nicholas C. Borgogna, Emma C. Lathan & Ariana Mitchell, ditemukan bahwa wanita yang menonton film porno lebih cenderung merasa tidak puas dengan diri mereka sendiri.Meski pornografi menjadi salah satu alat untuk mencapai kesenangan, jika kamu menggunakannya dalam konteks negatif apalagi sampai kecanduan, maka ada berbagai dampak yang bisa wanita rasakan. Berikut di antaranya:Penelitian menunjukkan fakta bahwa wanita sering kali merasakan minder setelah melihat video porno. Pasalnya, ia merasa tidak dapat bersaing dengan kesempurnaan tubuh serta kelihaian wanita di video tersebut saat berhubungan seks. Akibatnya, wanita seringkali merasa insecure dan bertanya-tanya apakah dirinya bisa memuaskan pasangannya.Ketika kamu menonton video porno dan terus mengulangnya setiap hari maka bukan tidak mungkin kamu akan memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap pasangan. Pasalnya, otak terbiasa mendapatkan sensasi kesenangan yang cukup tinggi di dunia maya.Namun, ketika ternyata pasangan di dunia nyata ini tidak mampu memberikan hal yang sama, maka kamu akan merasa bahwa pasangan tidak dapat memberikan kepuasan. Akibatnya, hubungan yang kamu jalani perlahan akan retak jika tidak berusaha dibenahi.