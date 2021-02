Kombo Makanan Hebat untuk Menurunkan Berat Badan

Ilustrasi-Pexels

Jakarta: Mengonsumsi makanan yang tepat adalah langkah yang perlu kamu terapkan untuk menurunkan berat badan. Ada banyak makanan sehat yang bernutrisi untuk membantu proses ini, namun mengombonasikan satu makanan dengan yang lain akan memberikan hasil yang lebih menarik.



Dikutip dari WebMD, dalam hal melangsingkan tubuh, makan makanan lebih dari satu jenis itu lebih baik. Sebab masing-masing makanan memiliki nutrisi berbeda yang bisa bekerja sama.



Sebagai sebuah tim, mereka dapat membantumu mengatasi rasa lapar, tetap kenyang lebih lama, dan membakar lemak atau kalori lebih baik daripada jika mereka dimakan secara sendiri-sendiri.



Berikut beberapa kombo makanan yang mungkin bisa jadi pertimbangan menu diet kamu:

Alpukat dan sayuran hijau

Salad bayam atau kangkung rendah kalori itu bernutrisi tinggi. Agar kamu bisa makan lebih lahap, taburi dengan alpukat.



Kedua makanan ini cenderung lebih memuaskan, karena memiliki jenis lemak baik (tak jenuh tunggal) yang mencegah rasa lapar. Selain itu, alpukat juga membantu tubuhmu menyerap lebih banyak antioksidan dari sayuran untuk melawan penyakit.

Sup Kacang dan Sayuran

Tambahkan sup sayuran berbasis kaldu ke makan siang atau makan malammu. Cairan tersebut mengisi perutmu, menyisakan sedikit ruang untuk makanan berkalori tinggi.



Satu studi menunjukkan bahwa orang yang memulai dengan sup, berarti makan 20% lebih sedikit kalori selama makan. Mengaduk kacang, seperti buncis atau kacang hitam, dapat memberikan daya tahan lebih besar karena tinggi protein dan serat.

